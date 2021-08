El Celta cierra una pretemporada notable con un triunfo de prestigio ante un Wolverhampton Wanderers (0-1) intenso y brusco, de juego directo y que domina los balones aéreos y las segundas jugadas. Los célticos sobrevivieron tras el tanto de penalti de Iago Aspas a un duelo parecido al que les espera dentro de una semana ante el Atlético de Madrid en el arranque de una temporada prometedora, con las ilusiones del club y de la afición puestas en la clasificación para Europa. Y en un duelo con público en el Molineux Stadium que bien podría ser de competición europea, los de Eduardo Coudet dominaron en la primera mitad y dieron la cara para defender la renta cuando tras el descanso el Wolves apretó los dientes y recurrió incluso a las brusquedades para intimidar y doblegar a un rival que no rehuyó la pelea por el balón para darse una alegría en Europa y sellar un verano de amistosos inmaculado: no encajó ni un solo gol, sumando tres triunfos (Sanluqueño, Pafos y Wolves) y un empate (Gil Vicente).

En la prueba más exigente de la pretemporada, el Celta se mostró con la misma fiabilidad con la que concluyó la temporada pasada, con Tapia gobernando la contención y el achique y con Aspas, Denis Suárez, Nolito y Brais Méndez poniendo la calidad en un juego de asociación y presión rápida y asfixiante tras pérdida para sorprender a un Wolverhampton que a la media hora de juego se vio en desventaja en el marcador tras una pena máxima sobre Mina. El vigués controló un excelente pase filtrado de Mallo y fue derribado en el área cuando armaba la pierna para el disparo. No perdonó Iago Aspas desde los once metros, engañando al portero Jose Sa, que hasta ese momento solo había seguido con la mirada los disparos desviados de Tapia y de Brais Méndez, en un duelo al que el conjunto inglés le imprimió dureza desde los primeros minutos para intentar romper el dominio del balón de un rival que no pasó apuros en su área: Matías Dituro solo tuvo que intervenir antes del descanso tras un disparo lejano. El guardameta argentino se presenta con ventaja sobre Rubén Blanco para arrancar el curso como titular de la portería del Celta, que ha ganado solvencia en el lateral izquierdo con la incorporación de Javi Galán. El extremeño apenas ha necesitado un partido y unos entrenamientos para adaptarse al juego de un equipo que sigue apostando por los laterales para causar graves daños a sus adversarios. En esa faceta, Galán y Mallo, que mantiene el nivel con el que cerró el curso, serán piezas claves en el despegue céltico hacia metas mayores que una tranquila permanencia en la máxima categoría.

La victoria de ayer, sin embargo, se construyó desde el notable trabajo defensivo para frenar las avalanchas del equipo inglés nada más iniciarse la segunda mitad. Como en citas anteriores, en esa faceta brilló la pareja de centrales formada por Joseph Aidoo y el joven canterano José Fontán. El arousano ha aprovechado la ausencia de Néstor Araújo por sus compromisos con la selección mexicana para postularse como candidato a la titularidad frente al Atlético de Madrid. Fontán incluso cumplió cuando en la recta final del partido pasó a ocupar el lateral izquierdo y su compañero en el filial Carlos Domínguez entró para completar la pareja de centrales.

El Wolverhampton, pese a la gran nómina de buenos futbolistas que puso en acción (Moutinho, Raúl Jiménez, Adama Traoré, Trincao o Rubén Neves), chocó casi siempre con el muro celeste que se levantó en torno a Tapia. El conjunto inglés logró acorralar al rival en su campo, pero careció del acierto necesario para igualar el marcador. El mexicano Raúl Jiménez falló un claro remate nada más reanudarse el partido y al cumplirse la hora de juego estrelló el balón en el palo. Con el equipo inglés volcado en ataque, el Celta se empleó con disciplina y orden para neutralizar las acciones de peligro de un Wolves que también intentó sin éxito aprovechar su dominio en el juego aéreo en las jugadas a balón parado. Con faltas en algunos casos peligrosas, el equipo inglés impidió que el Celta armase acciones de ataque y solo en un disparo flojo de Aspas pudo aumentar su ventaja antes de que se iniciase el carrusel de cambios que no afectó a un marcador que permite al Celta cerrar el verano imbatido y conseguir una alegría en Europa.