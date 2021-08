El Celta ha cerrado una pretemporada inmaculada con un brillante triunfo en Inglaterra (0-1) ante un Wolverhampton que fue incapaz de frenar el buen juego rival en la primera mitad y no supo aprovechar su dominio en la reanudación. El gol de penalti de Iago Aspas da una alegría al celtismo en Europa, donde espera volver a competir pronto el conjunto vigués. Ayer, los célticos dejaron una grata impresión en el Moulineux Stadium ante un adversario que no pudo aprovechar el potencial de jugadores como Adama Traoré, Raúl Jiménez, Trincao, Moutinho o Rubén Neves. En el último ensayo del verano, Coudet apostó por un once que posiblemente repetirá el próximo domingo en el inicio de Liga frente al Atlético de Madrid (Balaídos, 18:30 horas), con la duda de si Araújo podrá desplazar al banquillo a un Jose Fontán que esta tarde volvió a realizar una gran actuación, así como los recién incorporados Matías Dituro en la portería y Javi Galán en el lateral izquierdo. El equipo titular lo completaron quienes ya el curso pasado se ganaron la confianza del entrenador argentino.

En la prueba más exigente de la pretemporada, el Celta se mostró con la misma fiabilidad con la que concluyó la temporada pasada, con Tapia gobernando la contención y con Aspas, Denis Suárez, Nolito y Brais Méndez poniendo la calidad en un juego de asociación y rápida presión tras pérdida para sorprender a un Wolverhampton que a la media hora de juego se vio en desventaja en el marcador tras una pena máxima sobre Mina. El vigués controló un pase filtrado de Mallo y fue derribado en el área cuando se preparaba para armar el disparo. No perdonó Iago Aspas desde los once metros, engañando al portero Jose Sa, que hasta ese momento solo había seguido con la mirada los disparos desviados de Tapia y de Brais Méndez, en un duelo al que el conjunto inglés le imprimió dureza para intentar romper el dominio del balón de un rival que no pasó apuros en su área y Dituro solo tuvo que intervenir antes del descanso tras un disparo lejano.

El Celta cierra el verano con tres victorias (Sanluqueño, Pafos y Wolves) y un empate (Gil Vicente) y sin recibir ni un solo gol en contra

Con la ventaja en el marcador de los célticos, el Wolverhampton inició la segunda mitad poniendo más velocidad e intensidad a sus acciones. Con ello, consiguió acorralar a los célticos en su campo, pero careció del acierto necesario para igualar el marcador. El mexicano Raúl Jiménez falló un claro remate nada más reanudarse el partido y al cumplirse la hora de juego estrelló el balón en el palo. Con el equipo inglés volcado en ataque, el Celta se empleó con disciplina y orden para neutralizar las acciones de peligro de un rival que también intentó sin éxito aprovechar su dominio en el juego aéreo en las jugadas a balón parado. Con faltas en algunos casos peligrosas, el equipo inglés impidió que el Celta armase acciones de ataque y solo en un disparo flojo de Aspas pudo aumentar su ventaja antes de que se iniciase el carrusel de cambios que no afectó al marcador.

Con este triunfo, el Celta cierra el verano con tres victorias (Sanluqueño, Pafos y Wolves) y un empate (Gil Vicente) y sin recibir ni un solo gol en contra. Coudet ha apostado por Dituro para la titularidad en la portería. Galán se ha adaptado a la perfección al lateral izquierdo, que gana profundidad con el extremeño y donde Nolito continúa como en sus mejores tiempos. Cervi, la tercera de las incorporaciones del equipo vigués, a la espera de cerrar la plantilla con un central y un delantero, afronta el inicio de Liga como alternativa al gaditano y a Denis Suárez. En su primer verano en Vigo, Coudet ha armado un equipo compacto, que trabaja a destajo y sabe explotar la calidad de sus jugadores más talentosos. El domingo que viene, el equipo celeste intentará amargarle el inicio de curso al vigente campeón de Liga, como ayer dejó patente en Inglaterra al imponerse a un duro y potente rival.

Ficha técnica

Wolverhampton - 0

Sa, Hoever, Kilman, Coady, Saiss, Marcal, Neves, Moutinho, Trincao, Adama Traoré e Raúl Jiménez. También jugaron: Fabio Silva, Cutrone, Rayan Ait-Nouri, Morgan Gibbs-White

Celta - 1

Dituro, Mallo, Aidoo, Fontán, Galán, Tapia, Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito, Aspas y Mina. También jugaron: Cervi, Carlos Domínguez, Solari y Beltrán.

Gol: 0-1, minuto 30, Aspas, de penalti.

Árbitro: Jon Moss.

Campo: Partido amistoso disputado en el Molineux Stadium con 16.391 aficinados en las gradas