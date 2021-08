Javi Galán, lateral izquierdo del Celta, reconoce que le “ilusiona” la posibilidad de luchar por clasificarse para Europa, y subraya que el debut liguero ante el Atlético puede ser una oportunidad para ganar “confianza”. “Veo al equipo bien, con muchas ganas, y vamos a salir a por ellos”, avisó el extremeño, quien espera que el Celta le ayude a convertirse en el mejor regateador de LaLiga, tras ser superado el curso pasado (121) solo por Messi (159).

“Ojalá pueda superar a Messi este año, pero son estadísticas y yo lo que intento con los regates es ayudar al equipo”, dijo Galán, que debutó ante el Gil Vicente.

Galán agradeció el interés de otros clubes y dejó claro que “siempre” quiso jugar en Vigo. “Coudet me convenció, me transmitió la energía que estaba buscando, las ganas de hacer cosas grandes. Su estilo de juego se asemeja a lo que yo busco y me beneficia. Eso también me hizo venir aquí. Soy un lateral al que le gusta mucho atacar”, dijo.