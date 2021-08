Eduardo Coudet se ha llevado a veintiún futbolistas a Inglaterra para disputar mañana ante el Wolverhampton Wanderers el último partido de la pretemporada (13.45 horas, Celta Media en Facebook). En la lista de convocados no ha entrado Okay Yokuslu, después de que su representante se presentase en Vigo para negociar el traspaso del centrocampista turco. Néstor Araújo, recién incorporado al equipo tras participar con México en la Copa de Oro, también se ha quedado en casa, así como un Emre Mor al que en Turquía señalan que ha sido descartado para incorporarse al Trabzonspor. Iago Aspas, ausente ante el Gil Vicente por unas molestias físicas, también viaja a tierras inglesas. El técnico argentino se ha llevado a cuatro jugadores del filial: el portero Brais Rodríguez, el zaguero Carlos Domínguez, el centrocampista Álex Carbonell y el delantero Lautaro de León.

El Celta afronta su último ensayo del verano a ocho días de iniciar la Liga contra el Atlético de Madrid el domingo 15 de agosto en Balaídos. Tras los triunfos ante el Atlético Sanluqueño (3-0) y el Pafos (2-0) y el empate ante el Gil Vicente (0-0), el equipo de Coudet se enfrenta al equipo del excéltico Jonny Otto, que se recupera de una grave lesión. El club inglés es uno de los posibles destinos de Okay, que quiere jugar en la Premier tras su buena experiencia con el West Bromwich Albion como cedido. De la experiencia inglesa habla Nolito en una entrevista en el “Daily Mail”, en la que el gaditano proclama que el Celta “es el club de mi vida. Es mi club en este momento y el que amo, el que más amé de todos los clubes en los que he jugado. Es donde realmente me estoy divirtiendo”.

El sanluqueño ha sido uno de los más destacados en lo que va de pretemporada de Celta, que para la cita de esta tarde contará con los siguientes jugadores: Rubén Blanco, Matías Dituro y Brais Rodríguez, porteros; Hugo Mallo, Aidoo, Fontán, Javi Galán, Kevin Vázquez y Carlos Domínguez, defensas; Tapia, Beltrán, Denis Suárez, Augusto Solari, Brais Méndez, Baeza y Carbonell, centrocampistas; Iago Aspas, Santi Mina, Nolito, Franco Cervi y Lautaro de León, delanteros.