Amistoso de niebla y lluvia, que afianza certezas y mantiene interrogantes. El Celta empató 0-0 con el Gil Vicente en la ciudad deportiva Afouteza, en su tercer ensayo. Había ganado anteriormente a Atlético Sanluqueño (3-0) y Pafos (2-0). Portería a cero, escasas alharacas y jerarquías consolidadas. El equipo de Coudet avanza hacia la Liga seguro de su identidad.

Esa estabilidad, aunque resulte aburrida, es ya un logro que se añoraba desde tiempos de Berizzo. En los siguientes tres veranos se construyó desde cero: por la contratación de Mohamed o las permanencias sufridas de Escribá y Óscar, que habían valido para conservar la categoría sin más legado. Coudet se aferra al camino trazado. Ante el Gil Vicente alineó a Dituro; Mallo, Aidoo, Fontán, Galán; Tapia, Denis; Brais, Cervi, Nolito y Mina. Una alineación titular a falta de Araújo, en la Copa Oro, y Aspas, que ya había faltado ante el Pafos por la reacción a la vacuna. Tras el descanso alinearía Coudet a esa mezcla de suplentes, meritorios y canteranos adelantados: Blanco; Kevin, Okay, Carlos, Baeza; Beltrán, Carbonell; Solari, Alfon, Veiga y Lautaro. Okay, a falta de que se resuelva su futuro, ejerció como central de urgencia.

La ausencia de Aspas impide deducir si Nolito, aferrado a su banda izquierda, resiste la irrupción de Cervi, más polivalente. No existe vacilación alguna sobre Javi Galán, que ha fichado por el Celta sabiendo que el carril izquierdo le pertenece. Coudet lo hizo debutar recién aterrizado.

El COVID aún no se va y el sol aún no llega. En este verano tan raro como el que cantaba Sabina, cuando no paró de nevar, hubo al menos partido contra un rival portugués, aunque descafeinado: sin la clásica tangana, con más arrumacos que fricciones. Celta y Gil Vicente apenas se inquietaron mutuamente en la primera mitad. A Coudet, de hecho, le funcionó mejor la segunda unidad en términos de dominio, presión y generación de ocasiones, aunque la más clara le correspondió a los visitantes, que erraron un remate a puerta vacía.

Al Celta le resta un test: contra el Wolverhampton Wanderers, el próximo sábado (15.00), en el Molineux Stadium. El momento de acelerar hacia una campaña que está por escribir; el gran interrogante.