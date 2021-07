⚽ Pafos FC Preparation Camp / Part 2 🇪🇦

🔜Heading for the third friendly match for our team in Spain!

⚽️ Pafos FC 🆚 RC Celta

🗓️ Σάββατο / Saturday 31.07.2021

🕗 12:30 (11:30 CET)

📺 Watch the match live on the link below :

https://t.co/EO9eRtpHq6#pafosfc #preseason21 pic.twitter.com/SFSug2S49d