La Operación Salida se ha desacelerado. Tras despachar a un ritmo inusitadamente rápido a buena parte de sus descartes en las dos primeras semanas del mes de julio, el Celta está encontrando más dificultades de las esperadas para colocar en la Premier League al Okay Yokuslu, el jugador con el que planeaba hacer su gran venta del verano, y no vislumbra a corto plazo solución para Emre Mor, que ha sido apartado del grupo por Eduardo Coudet y a quien el club ha dado la carta de liberad con la esperanza de liberar su elevada ficha.

En poco menos de dos semanas, el Celta cortó el contrato de David Juncá, acordó la desvinculación de Juan Hernández, cerró la cesión de Gabriel Fernández al Juárez mexicano y se quitó de encima un problema que llevaba muchos meses enquistado con la rescisión de contrato de David Costas, que firmó con el Oviedo. La celeridad con que el Celta concretó sus descartes no se ha trasladado a la salida de Okay Yokuslu, el único de los futbolistas declarados transferibles por el Celta que cuenta con un apreciable mercado tras revalorizarse con el West Bromwich Albion.

Tras el descenso del WBA, el internacional turco busca nuevo equipo en la Premier League y se ha puesto en manos de una las más influyentes agencias de representación de Inglaterra para que le encuentre destino. A finales de junio pasado, su agente comunicó al Celta que en dos semanas le trasladaría alguna oferta, pero transcurrido este plazo en la Calle del Príncipe no ha llegado una sola propuesta. Únicamente el WBA, arrepentido de no haber incluido una cláusula de compra obligatoria en el contrato de cesión de Okay, sondeó la posibilidad de comprar ahora al futbolista. El Celta comunicó al equipo inglés que llegaba tarde, pues Okay no quería jugar el próximo curso en la Championship y que el jugador buscaba nuevo equipo en la Premier. Han pasado los días y el futuro de Okay no solo sigue sin despejarse, sino que ningún equipo de la máxima categoría inglesa ha puesto sobre la mesa una oferta en firme por él. En la Calle del Príncipe comienzan a sospechar que quizás el jugador tenga que rebajar sus expectativas y aceptar jugar en la Championship para encontrar un equipo que apueste verdaderamente por él. Su agente, sin embargo, se muestra convencido de que Okay jugará el próximo curso en la Premier.

El único representante celeste en la última Eurocopa conserva un interesante cartel internacional, desea salir y el Celta quiere venderlo, por lo que, con cinco semanas de mercado por delante, se confía en que más temprano que tarde se concrete alguna oferta. En los últimos días se ha relacionado al jugador con el recién ascendido Watford, pero tal interés no le ha sido trasladado al club celeste.

Bastante más problemática se presenta la salida de Emre Mor. El Celta ha decidido dar la carta de libertad al jugador con la esperanza de que le ayude a encontrar equipo, pero ni la renuncia a obtener un mínimo rendimiento económico, ni la contratación por parte del atacante turcodanés del reputado agente Mino Raiola han servido de momento para agilizar su marcha.

La prensa de Turquía, país con el que Emre Mor disputó la Eurocopa de Francia 2016 antes de fichar por el Dortmund, se hacía eco estos días de que el jugador ha sido ofrecido al Besiktas y daba cuenta también del interés del Sivasspor, quinto clasificado de la Superliga. En la Calle del Príncipe, sin embargo, no hay constancia de que exista tal interés.