Renato Tapia desconoce la palabra descanso. Después de una intensa temporada en la que lo jugó prácticamente todo con el Celta y una exitosa y larga participación con Perú en la Copa América que se vio abruptamente interrumpida en el partido por el tercer y cuarto puesto por una lesión muscular, el pivote celeste ha acortado casi dos semanas sus vacaciones para ponerse a tono con el Celta a la mayor brevedad posible. El peruano desembarcó el pasado lunes en Marbella con una sola idea fija en la mente: estar a disponible para el duelo inaugural de LaLiga contra el Atlético de Madrid el próximo 15 de agosto en Balaídos. Y ya se ha puesto manos a la obra.

Según el parte médico difundido ayer por los servicios médicos del Celta, Tapia sufre una rotura de grado 1 en el bíceps femoral de su pierna derecha. Se trata de las más leve de las lesiones musculares, con tiempo estimado de recuperación de unos diez días. Desde el punto vista estrictamente médico, el centrocampista debería estar disponible para el partido contra el vigente campeón de Liga. La incógnita es si Tapia, que lleva más de dos semanas de retraso en su preparación que sus compañeros, estará también físicamente a punto para competir a su nivel habitual en un compromiso de tanta exigencia. Por ganas y esfuerzo no va a quedar.

“Feliz de volver”, escribió Tapia en Twitter en respuesta a un vídeo difundido por el Celta en las redes sociales en el que podía vérsele trotando por el césped junto al fisioterapeuta Ernesto Vieites. Las sensaciones del jugador son buenas.

No solo Renato Tapia engrosó ayer los recursos de Eduardo, el Chacho, Coudet en Marbella. El preparador celeste contó también con la presencia de Okay Yokuslu, aunque el internacional turco debía reintegrarse ya al trabajo tras su participación en la Eurocopa. El Celta cuenta hacer con Okay su gran venta del verano y esperaba tener solucionado su traspaso a la Premier League antes de que el futbolista tuviese que regresar para la pretemporada. La falta de ofertas en firme ha propiciado que el Celta le haya ordenado al jugador regresar a los entrenamientos para ponerse a punto en Marbella a la espera de que se resuelva su futuro.