El Celta aún espera ofertas por Okay

La entidad celeste tenía (tiene todavía) fundadas esperanzas de obtener un buen pellizco o, cuando menos, recuperar la inversión realizada hace un par de años por el que ha sido por su único representante en la pasada Eurocopa.

A pesar del paso de puntillas de la selección turca por el torneo, el centrocampista turco es uno de los futbolistas del plantel que cuenta con mejor cartel en el mercado internacional. Su solvente rendimiento en el West Bromwich Albion (WBA), donde jugó cedido desde enero, situó a Okay en el radar de varios equipos de la Premier League, pero ninguno de ellos ha dado, por el momento, el paso de poner sobre la mesa una propuesta económica.

La falta de noticias, no obstante, no altera los planes del club celeste, que todavía confía en obtener un buen precio por Okay en este mercado. El jugador ha puesto sus asuntos en manos de la agencia de representación más influyente de la liga inglesa para que le busque equipo y agilizar, de este modo, su venta. En menos de dos semanas, se emplazaron a trasladar formalmente al Celta una propuesta.

Tal oferta, sin embargo, no ha llegado a la Calle del Príncipe. La venta de Okay, si se produce, se formalizará con el futbolista, que había retrasado su incorporación a los entrenamientos debido a su participación en la Eurocopa, en Vigo. Okay desembarcó de hecho ayer en Marbella para ponerse a las órdenes de Eduardo Coudet e iniciar la temporada con el Celta a la espera de que se resuelva su futuro.

Su situación en el Celta no ha cambiado demasiado con respecto al pasado curso, cuando el propio futbolista movió ficha para salir en el mercado de enero ante su escaso protagonismo con el Celta. La llegada de Renato Tapia, que lo jugó prácticamente todo, le cerró el paso de la titularidad y Okay decidió probar fortuna en la Premier, una competición que siempre le ha seducido y en la que planea jugar el próximo curso tras su buena experiencia con el WBA.

Okay tuvo WBA el protagonismo que deseaba. El céltico disputó 16 encuentros (todos desde que cambió de aires) con notables prestaciones y fue señalado como uno de los mejores del WBA, pese al descenso del equipo. Tanto es así, que el conjunto inglés se arrepintió de no haber incluido una opción de compra en el contrato de cesión y trató de retomar su fichaje este verano, pero para entonces ya era tarde. Okay solo contempla salir del Celta para jugar el próximo curso en la Premier. Por eso, el futbolista ha desoído también los cantos de sirena que le han llegado desde la liga turca.

Por otra parte, Renato Tapia se encuentra desde ayer en Marbella. El internacional peruano adelantó una semana su regreso a los entrenamientos para recuperarse con los servicios médicos del Celta de la microrrotura de fibras que se produjo en el muslo izquierdo durante el partido por el tercer y cuarto puesto de la Copa América. El pivote quiere estar a punto para el duelo inaugural de LaLiga contra el Atlético de Madrid.

El club hace oficial la cesión del “Toro” al Juárez

El Celta dio ayer carácter oficial a la cesión de Gabriel, el Toro, Fernández. Justo en el día en que se incorporar a los entrenamientos con su nuevo equipo, el Juárez FC mexicano, el club vigués anunció que el artillero uruguayo defenderá la elástica de los bravos hasta el próximo 30 de junio en la primera división azteca. Gabriel Fernández se entrena desde ayer las órdenes de Ricardo Ferretti, su nuevo enternador. El Celta espera que el artillero, que el pasado curso pasó sin pena ni gloria por el Zaragoza y no ha logrado adaptarse al fútbol español, se revalorice en los próximos meses en el fútbol mexicano. Al Toro le resta otro año más de contrato. En cuestión de muy poco tiempo, el Celta debería anunciar también la cesión de Sergio Carreira el Mirandés. El acuerdo de préstamo está cerrado después de que el jugador aceptase ampliar en un año, hasta 2025 su contrato con el Celta, para poder de disfrutar regularmente de minutos en Segunda División y dar un salto cualitativo en su progresión futbolística. El Mirandés tiene grandes expectativas en el futbolista, a quien Óscar García hizo debutar en Primera División la pasada temporada con prometedoras prestaciones. Mallo y Kevin le cierran por ahora el paso en el primer equipo celeste y el filial se le ha quedado pequeño.