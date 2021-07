Eduardo, el Chacho, Coudet, ha puesto una marcha más en la extenuante segunda parte de la pretemporada que el equipo realiza en Marbella. Tras someter la pasada semana a un durísimo castigo a sus jugadores en la ciudad deportiva, el técnico ha programado esta semana 14 agotadoras sesiones de trabajo. Salvo en la jornada de ayer, en que el técnico programó una sola sesión, el plantel doblará turno de entrenamiento todos los días de la semana.

La dureza de las sesiones se pudo comprobar en un breve vídeo difundido ayer por el club en el que puede verse al Chacho exprimiendo a sus futbolistas al límite de sus fuerzas. “Agüita de coco... la pretemporada”, constató Nolito, que no pierde el humor a pesar de la paliza física que les ha dado el técnico. “Aspas y yo tenemos la boca como el búho de Harry Potter, como dice un amigo. ¡Ostias qué seca la tenemos”, bromeó el sanluqueño.

En la pretemporada de Marbella no podrá participar ya el canterano Carlos Domínguez, con quien Coudet contaba en un principio, pero que se quedó en Vigo tras dar positivo no concluyente en coronavirus. La prueba PCR que le fue practicada posteriormente ha confirmado el positivo, con lo que el chico no viajará ya a Marbella. Sí lo hará Denis Suárez, una vez concluya su cuarentena y pase dos PCR negativas.

Por otra parte, el Celta confirmó que solo celebrará tres amistosos de pretemporada contra Atlético Sanluqueño (24 de julio), Bayer Leverkusen (31 de julio) y Wolverhamton (7 de agosto).