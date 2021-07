Un mercado dominado por el miedo

Escasea el dinero y aumenta la prudencia. A un mes de que arranque el Campeonato de Liga los efectos de la pandemia aún se dejan sentir en la planificación de los clubes de Primera División. Regresan docenas de futbolistas a sus clubes tras cumplir con las cesiones firmadas hace doce meses y las nuevas operaciones van cayendo con cuentagotas. Todos los movimientos se miden de forma minuciosa. Obligan las apreturas, los límites salariales, la caída de ingresos y la incertidumbre sobre el futuro.

Por el momento los veinte clubes de Primera División han invertido desde que el mercado se puso marcha unos 35 millones de euros que salen únicamente de ocho operaciones en las que ha existido un desembolso económico. La palma se la lleva el Villarreal (que vuelve a demostrar que es uno de los equipos que mejor situación financiera presenta). El cuadro castellonense ha pagado 15 millones al Tottenham por el central argentino Juan Foyth. Después se sitúa el Osasuna que, aunque no se trata de un movimiento nuevo, hizo efectiva la opción de compra de Ante Budimir por 8 millones de euros y que confirma también el cambio de estatus que está alcanzando el club pamplonica. Osasuna también ha pagado 700.000 euros al Girona por Ramalho.

Tercero en esa clasificación por el momento se sitúa el Celta que ha gastado ya casi cinco millones de euros en lo que va de verano. 4,5 han ido al Benfica a cambio de Cervi y a eso hay que añadir los 400.000 euros que ha pagado a la Universidad Católica de Chile por la cesión del portero Matías Dituro. La cifra podrá aumentar en las próximas semanas con las incorporaciones que aún debe hacer el club vigués para completar la temporada. Cuesta creer que ninguno de los movimientos que debe hacer supere en cuantía el de Cervi.

Al margen de esas operaciones en Primera solo se ha movido dinero en el Elche (2 millones para hacer valer la opción de compra de Lucas Boyé), el Cádiz (que ha pagado 1,3 para comprar a Ledesma, portero que jugó cedido la pasada temporada), el Levante (pagó 1,2 millones al Granada para comprar a Roberto Soldado) y el Espanyol (que pagó al Celta 1,8 millones por Vadillo, que estaba cedido). Es decir, en total algo más de 38 millones de euros que se han repartido en solo nueve operaciones y que afectan a siete clubes. Los trece restantes equipos de la categoría aún no han gastado un euro y se reservan seguramente para el tramo final del mercado o han hecho operaciones a coste cero (cesiones, jugadores que acababan contrato o futbolistas que llegaban con la carta de libertad). Curiosamente ese es el camino que han elegido los equipos que van a jugar la próxima temporada la Liga de Campeones. Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y Sevilla aún no han gastado un euro y todos los futbolistas que han llegado lo han hecho sin coste (Alaba en el caso de los blancos: Agüero, Depay en los azulgrana; Marcos Paulo en el Atlético y Dmitrovic en el cuadro andaluz).

Solo siete clubes han gastado y cuatro de ellos fue para ejercer opciones de compra

En ese sentido, en la Primera División se han producido 25 operaciones de cambio de equipo este verano. En esa estadística solo cuatro equipos han presentado ya más caras nuevas que el Celta. Se trata del Osasuna, Betis, Barcelona y Espanyol que ya han contratado a tres futbolistas de cara a la próxima temporada (la mayoría sin coste). Dos movimientos han hecho el Celta, el Villarreal y el Cádiz. A estas alturas aún hay cinco equipos que se mantienen con las plantillas sin tocar (Rayo Vallecano, Real Sociedad, Valencia, Athletic de Bilbao y Granada). Son la prueba de un mercado que se mueve poco y con el dinero justo. Antes de dar un paso los clubes se aseguran con calma de que el suelo que pisan es firme. Aprietan la pandemia, el control financiero y el miedo; ganan por ahora la prudencia y los directores financieros.

Franco Cervi: “Llegué a pensar que no salía”

El argentino Franco Cervi se refirió ayer a su llegada al Celta a sus primeros días a las órdenes de Coudet en Mos. La reciente incorporación del equipo vigués contó cómo vivió este periodo en el que su llegada al Celta parecía segura pero hubo de esperar varios meses a que se diese: “En un momento, cuando estaba cerca de venir, creía que ya estaba y luego no se dio. Por ahí llegué a pensar que no se daba. Siempre estuve tranquilo. En ese momento pensaba en el Benfica. Me debía al club, lo di todo ahí. Ahora cuando abrió el mercado confié en que se podía dar e intentaba estar tranquilo. Todo eso ya pasó. Ahora ya estoy aquí. Quiero cerrar esa página y empezar con todo aquí”.

🎙️ 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗼 𝗖𝗲𝗿𝘃𝗶 en su primera 𝗿𝘂𝗲𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝘀𝗮 como celeste: "Veo jugadores con mucha calidad, es un grupo muy bueno".#BenvidoCervi #RCCelta — RC Celta (@RCCelta) 9 de julio de 2021

El futbolista aseguró que en estas primeras sesiones de entrenamiento se ha dado cuenta de que hay buenos futbolistas. Para él jugar en la Liga española era un viejo sueño desde niño y está muy agradecido a los aficionados del Celta porque siempre sintió su cariño y apoyo mientras esperaba que el negocio se completase: “De chico soñaba con jugar en la liga de España. Se dieron las condiciones. He visto muchos partidos y veo mucha calidad en los jugadores que hay. Con muchas ganas de ayudar al club y a mis compañeros”.

También dijo que está pendiente de que se completen los trámites para conseguir el pasaporte italiano pero que es algo que en estos momentos llevan sus agentes y que él no está tan pendiente del asunto.