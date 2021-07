Jugar poco; entrenar mucho

En la áspera temporada, en ese tiempo de dobles sesiones y constante dolor de piernas, los partidos amistosos son el pequeño consuelo con el que se encuentran los jugadores. Les permiten salir de la rutina diaria. Juegan, compiten y buscan en esos partidos un refuerzo a su trabajo diario. Sin embargo no disfrutarán mucho los jugadores del Celta de ese pequeño alivio durante las próximas semanas.

Coudet ha decidido que el Celta dispute como mucho tres partidos amistosos durante las seis semanas de pretemporada - El Bayer Leverkusen y el Worverhampton, únicos rivales por el momento

Eduardo Coudet pertenece a esa clase de entrenadores a quienes en verano les gusta entrenar mucho y jugar muy poco. El técnico del equipo vigués apenas quiere dos o tres partidos en las seis semanas de preparación que afrontarán los futbolistas antes de enfrentarse al Atlético de Madrid en el estreno liguero previsto para el 15 de agosto. No necesita mucho más.

Coudet pertenece a esa escuela, muy argentina, de no perderse en excesivos bolos veraniegos y estrujar los días de entrenamiento al máximo. Desde su punto de vista multiplicar los partidos de preparación puede restarles calidad y prefiere que los contados compromisos adquieran de este modo mayor importancia. En ese aspecto está en las antípodas de entrenadores como Fernando Vázquez que son partidarios de jugar casi todos los días y que buena parte de los conceptos tácticos y del tono físico que se necesitan para la temporada se vayan adquiriendo contra diferentes rivales. El técnico argentino y los responsables de la parcela física, Octavio Manera y Guido Cretari, han elegido otro camino.

En relación a este asunto el Celta anunció ayer que se enfrentará el 31 de julio al Bayer Leverkusen en un curioso amistoso que se dividirá en tres tiempos de 45 minutos cada uno y que tendrá lugar en las propias instalaciones del equipo alemán. Este el segundo partido anunciado en lo que va de verano después del previsto el 7 de agosto en Inglaterra contra el Wolverhampton Wanderers, el Wolves de toda la vida.

No hay nada más previsto que eso y tal vez el Celta no dispute ningún otro partido hasta que inicie la temporada. En el club manejan la posibilidad de que durante las dos semanas que el equipo estará concentrado en Marbella (del 11 al 25 de julio) haya posibilidad de arreglar algún otro partido de preparación contra un equipo de la zona de inferior categoría. Coudet aún no ha dado el visto bueno a esta idea. Va a exprimir el tiempo en la localidad andaluza al máximo y los partidos no son ahora mismo una de sus prioridades. En los próximos días se tomará una decisión en ese sentido. Lo que es seguro es que el Celta regresará de Marbella y después de esas dos semanas afrontará los dos partidos previstos: primero en Alemania y luego en Inglaterra donde hará el ensayo general del inicio de Liga que llegará una semana después.

La posibilidad de que en el calendario veraniego del Celta se pudiera añadir el Memorial Quinocho que todas las temporadas juega el equipo vigués también está descartada. El club ha tomado la decisión de que este partido se dispute durante el primer parón que se producirá en la Liga debido a los los compromisos de las selecciones y que tendrá lugar después de la disputa de las tres primeras jornadas de Liga (a comienzos de septiembre). En agosto está descartado el Quinocho por la decisión de Coudet y, de paso, porque en el club tienen muchas dudas del estado de las obras que se están llevando a cabo para cambiar los asientos de Balaídos.

De este modo, es muy probable que el Celta de Coudet apenas asome el hocico durante las seis semanas que dura el trabajo de pretemporada. Los dos partidos que han sido anunciado por ahora serán seguramente los únicos compromisos que asuman en este tiempo de preparación. El técnico argentino hará hueco como mucho a uno más. Por el momento el Celta ya ha rechazado su presencia en más de un torneo al que ha sido invitado. El último de ellos, en Italia.