Franco Cervi se ha mostrado este mediodía encantado con su fichaje por el Celta. “Llegó el día tan esperado. Estoy muy contento y agradecido al club por confiar en mí. También a mi familia, que me ha apoyado todo este tiempo y al Benfica por mi paso y los buenos momentos que he vivido allí”, ha declarado el futbolista argentino en sus primeras palabras al canal oficial del club.

“Estoy feliz de haber pasado a este gran club y con las mejores motivaciones y mucha ansiedad. No aún conozco mucho. He conocido la ciudad deportiva, que me pareció muy linda y esta tarde conoceré a mis nuevos compañeros, Y bueno, con muchas ganas”, ha explicado.

El primer fichaje estival del Celta ha destacado la calidad de sus nuevos compañeros, a los que conocerá esta misma tarde en la vuelta al trabajo del equipo. “He visto partidos de la pasada temporada y hay mucha calidad en todos los jugadores. Tengo muchas ganas de compartir los primeros entrenamientos y conocerlos más”, ha asegurado.

Cervi ha tenido también palabras de afecto hacia su mentor, Eduardo Coudet, con quien espera revivir en el Celta los buenos momentos que pasó en Rosario Central. “Fue el entrenador en mis primeros pasos en Argentina y vivimos grandes momentos, que también espero vivir en nueva esta etapa aquí”, ha señalado.

El nuevo jugador del Celta se ha mostrado, por otra parte, impresionado con lo poco que ha podido ver de la ciudad. “No he podido caminar mucho, pero me gusta mucho todo lo que es la zona del centro, pero aún me queda mucho por conocer. Estoy feliz de ya estar aquí”, ha subrayado.