Apenas unas horas antes de iniciar la pretemporada, el Celta ha hecho oficial una noticia largamente esperada: Franco Cervi, el fichaje por el que Eduardo, el Chacho, Coudet llevaba meses esperando, ya es jugador celeste, El club vigués ha informado en las redes sociales de la contratación del versátil atacante argentino por tres temporadas, hasta junio de 2024, sin dar, por el momento, más detalles del traspaso. El futbolista, que ha pasado las pruebas PCR del protocolo anti-COVID antes de regresar a la ciudad, iniciará esta tarde los entrenamientos en la ciudad deportiva con el resto de sus compañeros.

“El RC Celta ha cerrado la contratación de Franco Cervi después de llegar a un acuerdo con el Benfica. El interior argentino firma hasta el año 2024”, informa en su comunicado el Celta, que celebra la incorporación de un jugador que destaca por su “velocidad, técnica y facilidad para crear ocasiones de gol”.

Tras meses de negociaciones, pues el Celta tenía prácticamente apalabrado en enero el fichaje del argentino cuando el Benfica echó abajo la operación a última hora la operación, se ha formalizado en condiciones similares a las pactadas entonces, con un monto fijo algo superior a los 4 millones, a los que podrían sumarse al menos otros dos en variables de fácil cumplimiento. Aunque el Benfica trató de modificar al alza las condiciones pactadas en enero, la presión del futbolista, rechazó ofertas mucho más importantes por jugar con el Celta en LaLiga a las órdenes del Chacho, permitió al Celta mantener una posición de firmeza en la negociación.

“Llegó el día tan esperado. Estoy muy contento y agradecido al club por confiar en mí. También a mi familia, que me ha apoyado todo este tiempo y al Benfica por mi paso y los buenos momentos que he vivido allí”, ha declarado Cervi en sus primeras declaraciones como celeste al canal del club. “Feliz de haber pasado a este gran club y con las mejores motivaciones y mucha ansiedad. No aún conozco mucho. He conocido la ciudad deportiva, que me pareció muy linda y esta tarde conoceré a mis nuevos compañeros, Y bueno, con muchas ganas”, ha explicado. “He visto partidos de la pasada temporada y hay mucha calidad en todos los jugadores. Tengo muchas ganas de compartir los primeros entrenamientos y conocerlos más”, ha asegurado.

El fichaje de Cervi ha sido una recomendación expresa, casi una obsesión, para Eduardo Coudet, el técnico que guio sus primeros pasos en Rosario Central y sabe muy bien qué puede darle. Además de sus condiciones técnicas, velocidad, capacidad asociativa y desborde, el preparador celeste valorado su aptitud para desenvolverse en casi todas las posiciones del frente de ataque. “Fue el entrenador en mis primeros pasos en Argentina y vive grandes momentos, que también espero vivir en esta etapa aquí”, ha confirmado el primer fichaje céltico del verano.

Franco Cervi (San Lorenzo, 1994) se formó en las categorías inferiores de Rosario Central, donde llegó a los 6 años. Su mentor futbolístico fue Eduardo Coudet, que lo hizo debutar con el primer equipo en febrero de 2015. El primer fichaje estival del Celta ha disputado 224 encuentros a lo largo de su carrera profesional anotando 28 goles y repartiendo 37 asistencias. En su palmarés destacan dos ligas portuguesas, dos supercopas de Portugal y una copa lusa. El nuevo fichaje celestes ha sido internacional absoluto con Argentina en cuatro ocasiones.