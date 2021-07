El Celta se pone en marcha sin Cervi

La falta de efectivos marcará esta primera semana de trabajo. El preparador argentino comenzará los entrenamientos a las 17.00 horas de hoy con 22 jugadores (apenas 14 del primer equipo) y sin el atacante argentino Franco Cervi, que ya ha firmado, pero cuyo fichaje no se ha anunciado de forma oficial y no ha sido citado por el club para iniciar los entrenamientos con el resto de sus nuevos compañeros. El club no ha confirmado aún la fecha de presentación del jugador.

A la cita en la ciudad deportiva de Mos han sido llamados dos de los cuatro con contrato en vigor que no entran en los planes del club, David Costas y Emre Mor, y se ha eximido a Gabriel Fernández y a Juan Hernández, que se reincorporarán al grupo “más adelante”, si el club no les encuentra acomodo. Para Costas y Mor la alternativa a su salida será la grada.

Eduardo Coudet ha citado ha citado a ocho jugadores del filial: Diego Pampín, Gabri Veiga, Carlos Domínguez, Hugo Sotelo. Alfon Raúl García, Sergio Carreira y José Fontán, aunque este último tendrá esta temporada ficha con el primer equipo. Todos ellos se sometieron en la tarde del pasado sábado con los futbolistas de la primera plantilla a las preceptivas pruebas PCR que establece el protocolo anti-COVID de LaLiga. Salvo que se produzca algún positivo, hoy se pondrán a las órdenes del Chacho.

Las bajas presidirán las primeras jornadas de trabajo y afectan a todas las líneas del equipo. Faltarán Iván Villar, Néstor Araújo, Renato Tapia y Okay, que se reincorporarán al grupo de forma gradual a medida que vayan resolviendo sus respectivos compromisos internacionales. Tampoco estarán Jeison Murillo y Aarón Martín, que han regresado a sus respectivos equipos tras cumplir su cesión.

Villar se encuentra concentrado con la selección olímpica para participar en los Juegos de Tokio; Araújo competirá en la Copa de Oro de la Concacaf; y Tapia acaba de clasificarse con Perú para las semifinales de la Copa América que el combinado inca disputará el próximo martes ante Brasil. Por lo que respecta a Okay Yokuslu, el centrocampista prolongará algún tiempo sus vacaciones debido a su participación con la selección turca en la Eurocopa.

Okay busca destino en la Premier League y cuenta con un par de ofertas que su agente ha quedado en trasladar en los próximos días al Celta con la idea de que su futuro quede resuelto en un par de semanas. El Celta espera hacer con Okay, que podría no regresar ya a Vigo, su gran venta del verano.

La lista de jugadores que esta tarde se pondrán a disposición de Eduardo Coudet la integran: Hugo Mallo, David Costas, Denis Suárez, Fran Beltrán, Nolito, Iago Aspas, Emre Mor, Rubén Blanco, Sergio Carreira, Joseph Aidoo, Kevin Vázquez, Augusto Solari, Santi Mina, Brais Méndez, Miguel Baeza, Gabri Veiga, José Fontán, Carlos Domínguez, Hugo Sotelo, Pampín, Alfon y Raúl García.

La primera fase de la pretemporada se celebrará en Mos. El equipo trabajará en la ciudad deportiva hasta el próximo día 11, fecha en que se trasladará a Marbella para iniciar el stage de pretemporada en el exclusivo complejo Atalaya Football Pitches and Resort, donde permanecerá concentrado hasta el día 25.

El 7 de agosto el Celta tiene programado un amistoso de pretemporada ante el Wolverhampton Wanderers en el estadio Moulinex.

Esperando la confirmación del argentino

Aunque Franco Cervi firmó la pasada semana el contrato que le vinculará al Celta por las próximas temporadas, el club vigués no ha hecho oficial su fichaje ni ha puesto fecha a su presentación. El atacante argentino, que llega por recomendación expresa de Eduardo, el Chacho, Coudet no estará hoy entre los 21 futbolistas que iniciarán esta tarde los entrenamientos en la ciudad deportiva y tampoco estuvo el sábado en la ciudad para someterse en la Clínica de A Sede a los test PCR exigidos por LaLiga para confirmar o descartar posibles casos de coronavirus. Se desconoce si el jugador ha pasado las pruebas en Lisboa, adonde se había desplazado en los últimos días para ultimar su mudanza a la ciudad, o si tendrá que pasarlas a su vuelta a Vigo. A Coudet, sin embargo, le urge empezar a contar con Cervi y con su fichaje ya cerrado queda tan solo por confirmarse el anuncio oficial de su contratación y poner fecha su puesta de corto, que depende del nuevo responsable de Comunicación del Club, Marco Rocha. No debería tardar en haber novedades. Franco Cervi, cuya contratación ya estuvo a punto de cerrar el Celta en el pasado mercado invernal, es el primero de la media docena de fichajes estivales que se propone incorporar el Celta, que esperaba tener alguno más resuelto para comenzar la pretemporada.