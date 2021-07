Otro contratiempo para Coudet

La convocatoria de Iván Villar con la selección olímpica que representará a España en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio añade un problema a la falta de efectivos del primer equipo con que Eduardo, el Chacho, Coudet, va a iniciar el próximo lunes la pretemporada.

Aunque la presencia del guardameta cangués en Tokio está garantizada, ya que el seleccionador, Luis de la Fuente, tendrá que realizar cuatro descartes para conformar la lista definitiva y el céltico fue el último de los porteros convocados por el técnico. Villar se incorporará hoy a la concentración del combinado olímpico en Las Rozas y no estará el próximo lunes en la ciudad deportiva del Celta para iniciar la pretemporada.

Al mismo tiempo, la RFEF está gestionando con el Comité Olímpico Internacional (COI) la posibilidad de ampliar la lista definitiva a 22 jugadores debido a la pandemia, con lo que es posible que De la Fuente cuente con la lista íntegra de 22 futbolista que dio a conocer el pasado martes, aunque el COI se resiste por

En cualquier caso, con los problemas de rodilla de Rubén Blanco, cuyo paso por el quirófano no está descartado, y la ausencia de Villar el Chacho se queda sin porteros del primer equipo en el inicio de la puesta a punto del equipo. A la espera de que se concrete el fichaje del portero que busca el club, Coudet tan solo va a poder contar con el guardameta del filial Álvaro Fernández y el portero Juvenil A Brais Rodríguez.

Pese a este nuevo inconveniente, el Celta no va a precipitarse en la contratación del guardameta veterano con el que pretende reforzarse para el próximo curso. Las condiciones y el perfil de este fichaje están perfectamente definidos y el club se propone incorporar la mejor opción disponible. Hoy por hoy, de hecho, existen muy pocas posibilidades de que el portero que pretende Coudet esté el próximo lunes entre los jugadores que inicien los entrenamientos.

Se trata de un fichaje de carácter provisional, previsto para una única temporada, pues el club que preside Carlos Mouriño sigue en la idea de que la portería celeste tenga en un futuro próximo identidad canterana, con Rubén Blanco e Iván Villar como baluartes. Los constantes problemas de lesiones del mosense y la inexperiencia del cangués, a quien el técnico céltico ve un tanto verde para defender la portería prolongado de tiempo, han llevado sin embargo al club a tomar esta medida temporal.

Las condiciones establecidas por Coudet son claras: el Chacho quiere un portero veterano (no menor de 30 años) con una larga experiencia, que acepte firmar por una sola campaña y que domine perfectamente el castellano, pues para el entrenador celeste considera crucial que el portero y los defensas tengan una comunicación fluida para evitar complicaciones en la salida de pelota.

El Celta quiere ser escrupuloso en el cumplimento de estos requisitos y maneja varias opciones de garantías para la portería. Uno de los que mejor encajan en este perfil es Miguel Ángel Moyá, de 37 años, un portero de larga y solvente trayectoria, que ha defendido la elástica de equipos como el Mallorca, el Valencia, el Getafe, el Atlético de Madrid o la Real Sociedad.

La opción de Moyá cuenta tanto con el visto bueno de la dirección deportiva y de Eduardo Coudet y cumple con doble objetivo: elevar la competencia en el puesto y haber acreditado ser un futbolista comprometido, capaz, llegado el caso, de aceptar la suplencia sin generar problemas en el vestuario.

Moyá (al igual que Sergio, el argentino con pasaporte italiano Sergio, el Gato, Romero, otras de las opciones que ha sonado) concluyó ayer su contrato con la Real Sociedad y llegaría libre. El problema (y esto ocurre con todos los candidatos) es que el Celta no contempla otra posibilidad que fichar portero por una única campaña y ello limita su margen de maniobra.

Franco Cervi ya está en Vigo para firmar

Franco Cervi ha viajado a Vigo para estampar su firma en el contrato que va a vincularle al Celta por las próximas temporadas. El futbolista elegido por Eduardo Coudet para reforzar el costado izquierdo del ataque celeste llegó a la ciudad en la noche del pasado martes y dedicó parte de la jornada de ayer a conocer las instalaciones de la ciudad deportiva y la sede social del club en la Calle del Príncipe. El jugador ha firmado su contrato en A Sede y en las próximas horas regresará a Lisboa para ultimar su mudanza a la ciudad. El próximo lunes estará ya en la ciudad deportiva para iniciar la pretemporada a las órdenes de Coudet. El acuerdo con el Benfica y con el jugador estaba cerrado desde la pasada semana y resta apenas que el club comunique su fichaje, que será oficial en cuestión de horas. Por cuestiones legales, el club no tenía previsto informar de la incorporación de Cervi antes del de ayer, día 30 de junio. La idea inicial del Celta era hacer oficial hoy la contratación de Cervi, aunque no se descarta que el anuncio se retrase algunas horas más. Será en este momento cuando la entidad que preside Carlos Mouriño dé a conocer los detalles del fichaje, tanto en lo referido al el monto fijo que ha tenido que desembolsar por el traspaso (cercano a los 4 millones de euros ya acordados con el Benfica el pasado mes de enero), como la cantidad pactada en variables por objetivos, así como los años de contrato por los que se compromete con el Celta, que no serán menos de tres. Franco Cervi se convierte, de este modo, en el primero de la media docena de fichajes con los que el equipo celeste se propone reforzar su plantel para el próximo curso.