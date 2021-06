El Celta estará representado en los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque haya sido a última hora y a causa de la lesión de otro jugador. El seleccionador olímpico, Luis de la Fuente, había prescindido de Brais Méndez y Fran Beltrán a pesar de que ambos estaban preseleccionados y su presencia en el torneo se daba casi por segura. Pero ha convocado a Iván Villar después de que el portero Álex Domínguez, del Las Palmas, haya causado baja.

La llamada de Iván endulza lo que era una decepción. El caso de Brais es especialmente sorprendente, pues el atacante mosense fue convocado hace unas semanas por el propio Luis Enrique para entrenarse con la selección absoluta tras conocerse el positivo por coronavirus de Sergio Busquets. Durante unos pocos días, el céltico se ejercitó a las órdenes del seleccionador en un grupo burbuja en el que también estaban Kepa Arrizabalaga, Raúl Albiol, Pablo Fornals, Rodrigo Moreno, Carlos Soler y once futbolistas de la selección sub 21 que acaban de concluir su participación en el Europeo de la categoría bajo el mando de Luis de la Fuente. Ninguno de ellos, sin embargo, entró en la lista definitiva para la Eurocopa.

Casi al mismo tiempo, se conoció la inclusión de Brais Méndez, Fran Beltrán y Aarón Martín, que el pasado curso jugó cedido a las órdenes de Eduardo Coudet, en la preselección de 50 futbolistas para los Juegos de Tokio. Ninguno de los tres ha entrado en la lista definitiva que el seleccionador olímpico dio a conocer en la mañana de ayer. La sorpresa por la exclusión de Brais Méndez de la lista fue mayúscula, no solo por el excelente rendimiento ofrecido por el atacante mosense desde la llegada al Celta de Eduardo Coudet, sino también debido al compromiso del jugador celeste, que no dudó en interrumpir sus vacaciones en la isla griega de Mikonos para ponerse a las órdenes de Luis Enrique. “Vuestra disposición es acojonante”, les espetó el seleccionador a los seis futbolistas llamados de urgencia por el positivo de Sergio Busquets. Días después, tras agradecerles los servicios prestados, les dejó fuera de la Eurocopa.

Al estar en el radar de Luis Enrique a la vez que preseleccionado para los Juegos, se contaba con que Brais Méndez iba a entrar en la lista definitiva para Tokio. No ha sido así. El seleccionador ha preferido dar prioridad a la mayor parte del grupo de jugadores que participaron con él en el último Europeo sub 21. Entre ellos tampoco figura Fran Beltrán, a pesar de que el centrocampista celeste ha sido uno de los hombres fijos de Luis de la Fuente en los dos últimos campeonatos continentales. En cuanto a Iván Villar, no estaba en la nómina inicial. La Federación Española anunció oficialmente que sustituiría a Domínguez ya de noche. “Hemos confeccionado una lista muy potente y equilibrada; lo siento por los jugadores que no están, pero desgraciadamente no ha podido ser”, explicó De la Fuent.

Entre los elegidos se cuentan seis de los jugadores que se encuentran concentrados con la absoluta en la Eurocopa: Unai Simón, Eric García, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal. “Todo lo que pase en la Eurocopa va a ser positivo para que la gente se enganche con nosotros en los Juegos y máxime con esta generación que son el presente y futuro del fútbol español”, apuntó De la Fuente. “Esta lista ha tenido una tremenda complejidad, pero estoy feliz con estos jugadores, que tienen un nivelón”, precisó.

El técnico ha incluido en la relación para los Juegos a tres futbolistas mayores de 23 años: Marco Asensio, Dani Ceballos y Mikel Merino. “Van a aportar veteranía, experiencia y hacer un gran grupo de trabajo y desde ahí construiremos un gran equipo para poder competir”, apuntó al respecto.

El entrenador celeste, Eduardo, el Chacho, Coudet respira un poco más tranquilo. Por distintos motivos, el preparador argentino va a tener que iniciar el próximo lunes la pretemporada con efectivos contados del primer equipo y la presencia de Beltrán y Brais, con la que no contaba, le permitirá disponer de mayores recursos para iniciar un trabajo de preparación muy exigente, tanto desde el punto de vista técnico y táctico como físico. Sin embargo, no tendrá al único portero sénior apto, toda vez que Rubén Blanco sigue lesionado y que el club sigue estudiando el fichaje de un tercer arquero.

Luis de la Fuente deberá todavía realizar cuatro descartes, pues la convocatoria definitiva para los Juegos debe ser de 18 futbolistas. No obstante, el seleccionador podrá reemplazar a alguno de ellos si se lesiona. En todo caso, los tres porteros que ha llamado (Unai Simón y Álvaro Fernández, además de Villar) tienen garantizada su presencia salvo percance.

Convocatoria olímpica:

Unai Simón, Álvaro Fernández e Iván Villar.

Óscar Migueza, Jesús Vallejo, Eric García, Pau Torres, Óscar Gil y Juan Miranda.

Marc Cucurella, Jon Moncayola, Martn Zubimendi, Dani Ceballos, Mikel Merino, Carlos Soler y Pedro González, “Pedri”.

Bryan Gil, Marco Asensio, Dani Olmo, Mikel Oyzarzabal, Rafa Mir y Javi Puado.