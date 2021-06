Las noticias que llegan desde el entorno de la selección española de fútbol en los últimos meses han supuesto una decepción tras otra para los jugadores del Celta. La gran temporada del equipo de Coudet no le ha valido a ninguno para conseguir representar al conjunto celeste en alguna competición oficial con la Roja este verano. Ni en la Eurocopa ni en los Juegos de Tokio. Después del varapalo de no ver a Iago Aspas entre los delanteros escogidos por Luis Enrique para el campeonato europeo de selecciones, desde Vigo se esperaba con optimismo la convocatoria del equipo olímpico que dirigirá Luis de la Fuente porque la presencia de Brais Méndez se daba casi por segura, así como las opciones de Fran Beltrán o Aarón Martín. Al final ninguno viajará a la cita olímpica.

El caso más extraño es el relativo a Brais Méndez. El centrocampista de Mos, en la prelista de España para la Eurocopa, parecía uno de los favoritos para los que mandan en Las Rozas. Cuando el fantasma del COVID-19 amenazó al equipo tras conocerse el positivo de Busquets, la solución de emergencia de Luis Enrique fue llamar a Brais para que se incorporase a los entrenamientos dentro de un grupo burbuja en el que también estuvieron Kepa, Albiol, Pablo Fornals, Rodrigo Moreno, Carlos Soler y once jugadores de la sub 21. Al final, Luis Enrique no hizo ninguna modificación en su plantel y todos los futbolistas citados por la emergencia se despidieron de la Eurocopa con la esperanza de que su sacrificio y su buena disposición les valiese un hueco en los Juegos Olímpicos.

Pero en el caso de Brais no ha sido así. El centrocampista, que movió cielo y tierra desde sus vacaciones en Mykonos (Grecia) para ponerse a las ordenes de Luis Enrique, se queda otra vez con la miel en los labios. El de Mos no tiene un hueco entre los centrocampistas de la selección olímpica de Luis de la Fuente. Sí lo tienen otros jugadores de la burbuja como Carlos Soler, Marc Cucurella, Martín Zubimendi, Bryan Gil o Javi Puado. De todos los futbolistas convocados para Tokio, solo Carlos Soler ha marcado más goles este curso que Brais Méndez.

Desde Vigo se siente la ausencia del mosense como otro agravio de la selección española hacia el Celta tras el caso Iago Aspas. Después de escuchar las declaraciones de Luis Enrique sobre él. "Tiene mucho futuro y ha hecho una gran segunda parte de la temporada desde el cambio de entrenador. Estábamos muy atentos a su evolución", dijo el pasado 10 de junio. Otra vez más, todo ha quedado en palabras bonitas y Brais Méndez seguirá sin vestir la camiseta de la Roja, con la que debutó en 2018 con un gol frente a Bosnia.

España, que debutará en el torneo olímpico el 22 de julio frente a Egipto, acude a Japón con la ilusión de repetir la medalla de oro lograda en Barcelona 92. Con aquella selección participó Santiago Cañizares, quien unos días antes se había comprometido con el Celta, que en los JJ OO de París de 1924 estuvo representado por Pasarín. Seguirán por tanto siendo dos los jugadores que fueron olímpicos cuando vestían la elástica celeste.

Por otro lado, la ausencia de Brais Méndez puede entenderse como una buena noticia para Eduardo Coudet, que dispondrá de casi toda su plantilla para el inicio de la pretemporada con la excepción de Renato Tapia y Néstor Araújo, que sí tienen compromisos con sus combinados nacionales este verano.