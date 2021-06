Viene de asumir la dirección del nuevo proyecto que el club identifica como ‘Denominación de Origen Celta’, con el que se quiere dar más proyección a una cantera ya reconocida a nivel internacional. Carlos Hugo García Bayón (León, 1973) regresa a los despachos tras trabajar junto a los últimos entrenadores del Celta y habla, a través de los medios oficiales del club, de su nuevo cometido y de la problemática de tratar a los niños como futbolistas profesionales. De hecho, el Celta está a punto de perder al jugador alevín Bryan Bugarín, por el que se pelean el Barcelona y el Real Madrid tras brillar en el torneo LaLiga Promises. El responsable céltico desaprueba que esos jóvenes rompan tan pronto sus vínculos familiares y afectivos.

“Juegan al fútbol pero son niños y deben seguir siendo niños y debemos tratarlos como lo que son. Tienen diez, once, doce años y lo que tienen que estar es en casa, con su gente, disfrutando del fútbol. No les podemos tratar como profesionales. Se suele decir que el tren solo pasa una vez en la vida y no es cierto. Nosotros somos un tren muy bueno, somos un AVE porque vamos muy rápido y tenemos un nivel altísimo. Por lo tanto, no tienes que buscar nada fuera de aquí. Le diría a los padres que el tren que solo pasa una vez es el de la infancia y ese hay que pasarlo donde hay que pasarlo, porque al final es donde mejor se va a desarrollar el niño. Es muy duro a nivel humano. Por un lado estamos volcándonos, porque nos volcamos con los jugadores, y cuando se te van te sientes realmente dolido; pero por ellos también porque sabes que se equivocan”, advierte Bayón, quien se compromete a no participar en ese mercado de futbolistas de corta edad, alevines o infantiles.

“Nosotros no vamos a sacar a un jugador de otro equipo que está de maravilla y tiene 13 años porque sabemos que está mejor allí. Nosotros tenemos una responsabilidad social también y este no es un negocio sin más. Aquí no jugamos, aquí no hacemos fichas ni tornillos, aquí trabajamos con personas”, proclama.

El máximo responsable del fútbol base céltico habla también de su nueva responsabilidad en el club: “Mi vuelta no va a generar ninguna revolución sino una evolución sobre lo que estábamos trabajando, meter cosas nuevas y desarrollar nuestra ‘Denominación de Origen’, que creo que es una referencia a nivel europeo”, apunta a Celta Media.

Además de fomentar una cantera que este año ha estado representada en el once titular del primer equipo por hasta siete futbolistas formados en A Madroa, García Bayón subraya que el club también se marca como objetivo “potenciar la imagen de nuestro Celta, tanto a nivel nacional como internacional, y creo que también se está consiguiendo porque estamos llegando a muchos sitios con nuestras escuelas internacionales, pero no solo con la imagen del primer equipo, que es muy buena, sino también con la imagen de todo el resto de equipos que están haciendo un trabajo excepcional”. Y subraya que el principal foco de captación de jugadores seguirá siendo Galicia, aunque permanecerán atentos al resto de España.