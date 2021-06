Aarón Martín es la primera opción del Celta para reforzar el costado izquierdo de su defensa. El rendimiento del lateral, que se incorporó a préstamo en enero pasado, ha convencido a Eduardo Coudet, que ha dado el visto bueno a su fichaje y ha pedido al club que negocie una prórroga de su cesión con el Mainz 05. La determinación del futbolista por volver vestir de celeste el próximo curso es, como ocurre en el caso de Franco Cervi, el mejor aliado del Celta en la negociación.

El club vigués ya ha comunicado al conjunto alemán que no tiene la intención de ejercer la opción de compra por siete millones de euros que tiene sobre Aarón. El Celta considera “inasumible” pagar tal cantidad en las actuales circunstancias de mercado, pero ha informado al Mainz de su interés por prorrogar otra temporada la cesión del jugador, que no entra en los planes del club alemán.

El problema es que el Mainz desembolsó hace dos años 9 millones de euros por hacerse con el futbolista y quiere recuperar al menos una parte de la inversión. La intención del club renano es vender a Aarón en este mercado. No obstante, al no entrar el futbolista en sus planes, si no llega alguna oferta interesante, aceptaría renegociar su cesión.

El Celta está dispuesto a esperar. Con el jugador de su parte, la entidad que preside Carlos Mouriño es consciente de que tiene mucho camino andado, pues el Mainz no solo tiene que recibir una buena oferta por Aarón en un mercado drásticamente marcado por la reducción de ingresos, sino que tal propuesta debe interesar también al jugador. Y hace tiempo que Aarón ha elegido al Celta. “Estoy muy cómodo y muy contento aquí. Si el Celta me quiere, buscaré cualquier solución para quedarme”, declaró, tajante, el zaguero a este diario el pasado mes de marzo.

La idea del Celta es dar un tiempo al Mainz para que intente vender a Aarón. Si, como espera, no lo consigue, a finales de julio o comienzos del mes de agosto negociaría una prórroga de su cesión en similares condiciones a las pactadas en enero pasado.

Tal demora en la negociación no supone un gran inconveniente para el Celta, a pesar de que, con la marcha de David Juncà, Eduardo Coudet carece de laterales izquierdos específicos en el primer equipo para empezar la pretemporada el próximo 5 de julio. La probable citación del Aarón con la selección olímpica es el principal motivo. Al igual que Fran Beltrán y Brais Méndez, el lateral catalán ha sido incluido por Luis de la Fuente en la lista provisional para los Juegos de Tokio y en el Celta dan por descontada su convocatoria, lo que inevitablemente retrasaría su incorporación a los entrenamientos.

Aarón Martín se puso a las órdenes de Eduardo Coudet a comienzos del pasado mes de enero, coincidiendo con la reapertura invernal del mercado de fichajes. El Celta fichó al lateral catalán como alternativa a Lucas Olaza, a quien se dio la baja para evitar ejercer la opción de compra que el club disponía sobre el uruguayo.

Pese a las dudas iniciales, Aarón ha mejorado en estos meses el rendimiento ofrecido por Olaza y ha convencido plenamente a Coudet, que valora especialmente su proyección ofensiva y capacidad asociativa en el último tercio de la cancha.

Desde su llegada al Celta el futbolista catalán se perdió apenas un par de partidos (en los que Olaza fue titular) y fue suplente en otros dos, por rotaciones, en los que el técnico empleó al canterano José Fontán como lateral zurdo. Aarón acabó disputando 19 encuentros (1.540 minutos) que contrastan con los apenas cinco (261 minutos) que jugó hasta el mes de enero con el Mainz. Dio tres asistencias .