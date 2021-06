Entusiasmo por la renovación de Coudet

La sensación de entusiasmo es unánime. Desde los tiempos en que Eduardo, el Toto, Berizzo devolvió al Celta al mapa europeo, no se recuerda que la continuidad de un técnico generase una corriente de ilusión en el celtismo como la que ha desatado la renovación de Eduardo, el Chacho, Coudet hasta 2024. Aficionados, exjugadores, analistas y técnicos, todos coinciden en considerar “un gran acierto” que el preparador argentino lidere el proyecto del centenario del club.

Afición, exjugadores, técnicos y comentaristas deportivos aplauden que el entrenador argentino lidere el proyecto del centenario - Valoran su méritos,su idea de juego y su probada capacidad para sacar lo mejor de sus jugadores

Los celtistas y profesionales del fútbol consultados por este diario valoran especialmente que el Celta haya trazado con el Chacho un proyecto estable, con una propuesta y un estilo reconocibles que llevan la impronta de un técnico que ha acreditado muy buenos resultado con un plantel limitado en efectivos, que ha gestionado con inteligencia sus recursos y ha conseguido activar el gen competitivo de sus futbolistas para obtener de ellos su mejor versión a través de una valiente propuesta de juego.

"Me parece una muy buena idea que se piense en él como el técnico del centenario"

“Estoy encantada”, confiesa Reyes Álvarez, de la peña Terra Celeste. “A lo mejor tres años son muchos, el Celta lo valorará, pero me gusta mucho que se confíe en un proyecto a largo plazo que nos ilusione. Sabemos que el fútbol es un día a día. Lo que sí pido es que lo dejen trabajar y que no se le eche todo el mundo encima al primer partido que se pierda”, expone. “Me parece una muy buena idea que se piense en él como el técnico del centenario. Tenemos que aspirar a más porque significa que hay ambición. Si no se llega, no pasa nada, pero hay que tener la ambición de aspirar a ello. Y creo que si le hacen un equipo competitivo, el Chacho puede hacerlo muy bien”, señala.

Moncho Carnero, exfutbolista y extécnico céltico, considera que la estabilidad que Coudet va a proporcionar al equipo compensa sobradamente el riesgo de hacer al preparador argentino un contrato de larga duración. “La decisión del club denota confianza en el entrenador y esto es muy positivo. ¿Qué pasa? Pues que el fútbol son resultados, pero me parece muy bien que haya firmado por tres años con unas pautas que hay que cumplir”, observa.

𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🚨 Eduardo Coudet será o adestrador do RC Celta ata 2024. DALEEE, CHACHOOO!



⚠️ Conéctate a Facebook Live! Carlos Mouriño e Eduardo Coudet responden as vosas preguntas. #Chacho2024 #RCCelta — RC Celta (@RCCelta) 17 de junio de 2021

En concreto se refiere Carnero a la necesidad de que el equipo dé un salto clasificatorio acertando con los fichajes que se formalicen a lo largo del verano. “Hay que mejorar la clasificación, quizá poder ira a Europa, lo que requiere un pequeño desembolso económico dentro de las limitaciones económicas que pueda haber. Haciendo tres o cuatro fichajes buenos creo que se puede aspirar a ello”, reflexiona.

Proyecto a largo plazo

El exinternacional celeste Jorge Otero celebra que el Celta haya encontrado en vísperas de su centenario un técnico capaz de darle la estabilidad que lleva años buscando. “Venimos de una etapa en la que los entrenadores han durado muy poquito y se agradece que el club piense en un proyecto que en el fútbol casi puede considerase a muy largo plazo. Es una muy buena opción y una muy buena noticia que un entrenador tenga estabilidad en un proyecto largo”, comenta.

Los méritos de Coudet, recalca Otero, están más que acreditados.

“Me parece todo un acierto porque es un entrenador que ha amoldado el equipo a lo que él quería con los jugadores que tenía. Acabó muy bien LaLiga y creo que hay unanimidad de que merece liderar un proyecto a largo plazo”, destaca.

“Todos sabemos cómo funciona esto del fútbol, pero si el club le ha hecho un contrato por tres años es porque confía en él. Y lo cierto es que es un entrenador que ha conseguido dar un salto de calidad al equipo y ha conectado y ha sabido ilusionar a la gente”, precisa.

"Yo creo que aún no hemos visto su mejor versión desde el punto de vista táctico y de gestión de recursos que puede dar a la plantilla" Iago Bouzón

Iago Bouzón, excéltico ahora en labores de representación de jugadores, incide, por su parte, en la sólida conexión que el preparador argentino ha logrado establecer con la afición a través de una idea de juego y augura aún mejores tiempos. “Desde el Toto Berizzo no había un entrenador que desplegase una idea que conectase tan bien con la afición y eso que había bastantes limitaciones. Yo creo que aún no hemos visto su mejor versión desde el punto de vista táctico y de gestión de recursos que puede dar a la plantilla”, apunta. “Un contrato largo es la forma de mostrar esa confianza y darle fuerza delante de la plantilla. Es muy importante que el capitán del barco sienta esa confianza y más cuando ya ha hecho méritos para ello. Es muy ilusionante que el club dé continuidad a lo que hemos visto en estos meses”, puntualiza Bouzón.

Algo menos tajante se muestra José Méndez, de la Peña Arbo, que remite a los resultados como único juez capaz de poner y quitar entrenadores. “Los números lo avalan. Se ha ganado un voto de confianza por su trabajo con el vestuario. Creo que se ha valorado eso. Estoy contento de que siga. El fútbol no es matemáticas, pero yo confío en que la próxima temporada nos vaya bien”, apostilla el también presidente de la Federación de Peñas del Celta. “Tengo el convencimiento de que las cosas van a salir bien, a poco que le traigan tres o cuatro refuerzos de calidad que permitan doblar algunos puestos que ahora están un poco cojos. Espero una temporada mucho mejor porque el Chacho ha sabido convencer a los jugadores para que vayan a por el partido desde el primer minuto. Eso es lo que más nos gusta a los aficionados”, subraya.

Esteban Andrés, exportero de Celta Sevilla y Oviedo, entre otros equipos, y actualmente comentarista en Gol TV y LaLiga Bar, aplaude la renovación del Chacho. “Es un gran acierto”, establece. “Cogió al equipo como lo cogió y, si LaLiga dura un poco más, lo mete en Europa. Me parece un acierto, no solo por los resultados, sino por el estilo. Un equipo que tiene un estilo reconocible y gana es porque tiene un buen entrenador”, explica.

"Dar tranquilidad a un entrenador es importante porque cuando vaya a fichar a un jugador y sepa que va a estar ahí tres años le darás estabilidad" Esteban Andrés - Exportero del Celta

El exguardameta concede a Coudet el mérito de haber destapado la mejor versión de sus futbolistas. “Mejoró a Brais, a Denis, y a Nolito, nos dio a conocer a Tapia, mejoró la defensa, sacó lo mejor de Iago Aspas... Ahora el Celta juega muy bien”, indica Esteban, que valora la tranquilidad con que va a poder trabajar el técnico. “Dar tres años a un entrenador es mantener un estilo, que el club tenga una forma de jugar que todo el mundo reconozca. Dar tranquilidad a un entrenador es importante porque cuando vaya a fichar a un jugador y sepa que va a estar ahí tres años le darás estabilidad”, dice.