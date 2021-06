El Celta ha dado el paso definitivo para asegurarse la continuidad de Eduardo, el Chacho, Coudet para el centenario. Las negociaciones para la renovación del técnico argentino están cerradas anoche; de hecho, al cierre de esta edición se estaba redactando la ampliación de su contrato hasta el mes de junio de 2023, con otra temporada opcional. Faltaba únicamente la firma y el anuncio oficial se espera en breve. La excelente predisposición para iniciar la próxima temporada desde cero un proyecto que permita al club crecer en LaLiga han agilizado una negociación en la que ambas partes estaban destinadas a entenderse.

El Celta no había facilitado de momento demasiados detalles del acuerdo al que había llegado con el técnico argentino, que será por tres temporadas: la que Coudet ya tenía firmada, más otras dos, aunque la última de ellas será esa opcional.

El nuevo contrato del preparador argentino establece una mejora salarial de partida que puede verse incrementada por objetivos. Se mantiene además la cláusula liberatoria que ya contemplaba el antiguo contrato del Chacho mediante la cual el preparador argentino podría rescindir de forma unilateral su vínculo laboral con el club, previo pago de una penalización, en el caso de que algún equipo de su interés quisiera ficharlo. Esta cantidad, fijada en su anterior contrato en tres millones de euros, ha sido revisada al alza.

No todas las variables son, sin embargo económicas. El dinero no ha sido, de hecho, la principal preocupación del Chacho, que da una gran importancia a disponer de un plantel de garantías para competir por objetivos más elevados que una confortable permanencia. La continuidad en Primera División sin los apuros vividos en las dos temporadas previas volverá a ser, no obstante, el punto de partida.

El técnico quiere participar de forma activa en la configuración del nuevo plantel. Ya lo hizo en enero pasado con la llegada en el mercado invernal de Augusto Solari (que se desvinculó de Racing Club y firmó con un bajo salario los seis primeros meses de su contrato por jugar a sus órdenes) y Facundo Ferreyra y fue clave también en la determinación (aunque finalmente no pudo concretarse su fichaje) del también argentino Franco Cervi por vestir de celeste.

El deseo del atacante del Benfica de volver a jugar a las órdenes de Coudet es de hecho la principal baza con la que cuenta el Celta para hacerse con el jugador después de que club lisboeta decidiese modificar al alza las condiciones pactadas para su fichaje el pasado mes de enero.

Con la renovación de Eduardo Coudet hasta 2024 el Celta apuntala la tercera y más importante pata de su próximo proyecto futbolístico que contará (al menos un por un año más) con Felipe Miñambres al frente de la dirección deportiva y con Onésimo Sánchez por dos temporadas al frente del filial en la nueva Primera RFEF.

La Liga comenzará a mediados de agosto

El Celta y Eduardo Coudet ya tienen fecha de partida para la próxima Liga. A falta de ser refrendada por la RFEF, la competición arrancará en Primera División el fin de semana del 14 y 15 de agosto, sin perjuicio de que el partido pueda celebrarse el viernes, día 13, o el lunes, día 16, en función de cómo se programen los horarios. El calendario ha sido acordado por LaLiga y la AFE y está ahora pendiente de ser ratificado por la RFEF. En caso de que ambas instancias no se pudiesen de acuerdo, será el CSD el que tome la decisión final. La nueva Liga volverá a tener partidos el 31 de diciembre, aunque en esta fecha solo se celebrarán tres encuentros y por criterios de proximidad, por lo que el Celta no se verá afectado. El fin de semana del 23 de abril fecha designada para la final de Copa del Rey, no habrá Liga. Los jugadores del Celta ha sido citados el próximo 5 de julio para iniciar la pretemporada.