Argentina se acuerda del Celta: “Se desató una locura en la cancha inimaginable”

Bajo el nombre ‘Odio a los partidos’ parafraseando una canción precisamente de La Polla Records, Seid comienza a expresar en su audio radiofónico La Podcast Records, a 10.000 kilómetros de distancia, qué significa el Celta para su gente: “Me dediqué a investigar al Celta de Vigo, ya que me llamó la atención que Evaristo haya elegido usar la camiseta de fútbol ese club en quizás el momento más histórico de la banda, su gira de regreso; y pude comprobarlo en persona en el 'show' de Bilbao”, cuenta a FARO.

“Años atrás lo pude entrevistar y me dijo una frase que me encantó: ‘Odio el fútbol, pero le meten un gol al Celta y es como si me dieran una patada en los huevos’”, recuerda. Por todo ello: “El Celta de Vigo atraviesa este capítulo por varios motivos: tiene ese sentimiento de ser el que la lucha contra los poderosos, el que menos tiene”.

El programa de radio online de este bonaerense de Avellaneda es un “recorrido sonoro” siempre con “La Polla Records como excusa e hilo conductor” para “contar diferentes historias, ya sea de músicos, directores de cine, pintores, fanáticos o ‘youtubers’ de todo el mundo”.

“Capaces de lo mejor y de lo peor”

En los minutos dedicados a la escuadra de Príncipe, bajo el paraguas de las frases del mismo Evaristo, entra por banda Lucía Taboada, periodista viguesa aficionada del Celta, quien expone para cualquier aficionado el significado de ser del conjunto celeste, “capaz de lo mejor y de lo peor”, y su eterno amor por el argentino Gustavo López: “Nuestro espíritu siempre ha sido el de quedarnos un poco a las puertas de todo, hemos conseguido cosas muy importantes, pero nunca hemos conseguido un título, solamente una Intertoto hace unos 20 años, un título que no tiene demasiado valor”.

Al hilo, Taboada saca a la palestra la final de Copa del Rey perdida ante el Zaragoza y la inolvidable y dolorosa semifinal de Europa League ante el Manchester United, con aquella ocasión postrera marrada tanto por Claudio Beauvue. Con todo, prefiere quedarse con lo bueno. “El Celta logró algunas cosas que, si bien no se traducen en copas, sí lo hacen en momentos únicos. Hace 20 años sucedió una magia: el 'EuroCelta'”.

Finalmente, la periodista radiofónica describe a la ciudad de Vigo como “muy obrera y de gente muy trabajadora”: “El equipo responde a ese espíritu, es un equipo trabajador, de la casa, tenemos una cantera muy potente, somos el equipo con más canteranos titulares en Europa”, saca músculo.

Un viaje a España que acabó en Balaídos

La suerte de Martín Seid con el Celta no solamente se enraíza con Evaristo, sino también con un viaje a España en el que acabó haciendo escala en Vigo atraído por la presencia culé en Balaídos: “Me pasó algo increíble: decidí ir a ver al 'SuperBarça' que goleaba a todos y aplastaba rivales”, afirma.

El partido estaba visto para sentencia en los minutos finales cuando estalló el feudo celeste tras la igualada de Borja Oubiña en el 87: “El Barcelona ganaba 2 a 1, incluso había metido un gol Messi y quebrado una racha de completar una rueda marcándole a todos los equipos, estábamos hechos nosotros, pero sobre la hora un Celta que creo que peleaba por no descender empató y se desató una locura total en la cancha inimaginable porque era la ‘victoria’ del equipo más débil frente al poderoso. A partir de ahí, le tomé mucho cariño al Celta”, cuenta Seid, quien también disfrutó de los prolegómenos del choque: “Recorrimos alrededores, el bar, y vivimos la previa, esa cosa linda de un partido”.

Con todo, como buen argentino bautizado por la ‘pelotita’ y fiel a Boca Juniors, remarca que su “cariño” se queda “con el club”, pero “nunca con ningún argentino” que jugó en el club vigués “porque los más queridos últimamente, Coudet o Berizzo, están identificados con River: “Claramente los ‘odio’”, sentencia.

Finalmente, este bonaerense futbolero resume ser del Celta de la siguiente manera: “Es como ser seguidor de una banda punk, da identidad y sentimiento de pertenencia”.