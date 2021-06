El Celta activa la “Operación Salida”

Los descartes

El Celta contempla dar salida en este mercado a cuatro descartes: Emre Mor, David Costas, Juan Hernández y Gabriel Fernández. Los más problemáticos son el atacante turcodanés, del que el club se ha hartado tras cuatro años de falsas expectativas, pobre rendimiento y deficiente actitud en los entrenamientos y Costas, sin minutos desde hace dos años. La decisión de Coudet de no convocar a Emre Mor, pese a estar ya recuperado de su pubalgia, para el último partido de Liga debe interpretarse, más que como un aviso a navegantes, como una declaración de intenciones, pues el técnico incluyó en la convocatoria a todos sus futbolistas lesionados. Solo faltaron a la cita el turcodanés y los marginados David Costas y Jorge Sáenz. En la Calle del Príncipe nadie cuenta ya con recuperar parte de la elevada inversión realizada por Mor cuando fue fichado del Borussia Dortmund. Se conforman que quitarse en encima un constante quebradero de cabeza y uno de los sueldos más altos de la plantilla. Al danés le resta un año de contrato. Por lo que respecta a David Costas, cuyo contrato expira también en junio próximo, en el Celta tienen pocas esperanzas de que se pueda desbloquear la situación por la exigencia del jugador a cobrar íntegro su contrato y su reticencia a aceptar ofertas de Segunda División que no le han resultado atractivas. El redondelano lleva ya dos años en blanco y podría permanecer un tercero, si tampoco se llega este verano a un acuerdo.

Más fácil será concretar la salida de Juan Hernández y Gabriel Fernández. En el primer caso se buscará una cesión, bien renovándolo por un año (su actual contrato concluye en 2022), bien dando al jugador la carta de libertad; en el caso del delantero uruguayo, con contrato en vigor hasta 2024 se le buscará una cesión en el fútbol sudamericano. Su agente ha asegurado que cuenta con varias ofertas, pero su destino más probable es Peñarol, el equipo en el que se consolidó en el campeonato uruguayo antes de firmar por el Celta. Por lo que respecta a Jozabed Sánchez, el sevillano quedará libre para fichar por el Málaga.

Cuatro bajas seguras

El Celta dará el próximo 30 de junio cuatro bajas seguras. Se trata del portero Sergio Álvarez, que se retira del fútbol, el defensa central Jorge Sáenz, que cumple cesión y regresa al Valencia tras dos años prácticamente en blanco, el delantero argentino Facundo Ferreyra, que termina su vinculación y no entra en los planes del club, y el lateral zurdo David Juncà, a quien el Celta anunció en diciembre pasado que cortaría su contrato.

Okay, principal venta

El Celta no se plantea vender a ninguno de sus jugadores titulares este verano. Cualquier venta de los jugadores que entran en sus planes estaría supeditada a una gran oferta (que los dirigentes celestes no creen que vaya a producirse este verano) y que debería contar además con visto bueno del jugador. El club ha concretado la venta de Álvaro Vadillo al Espanyol por 1,8 millones y puesto el cartel de transferible a Okay Yokuslu. El internacional turco se ha revalorizado en el escaparate de la Premier League y el Celta cuenta con recuperar los 6 millones de euros invertidos en su momento por el jugador. El club está a la espera de que el agente del jugador le traslade las ofertas que tiene sobre la mesa. Okay ya ha deslizado que quiere jugar el próximo curso en Inglaterra, pero ahora mismo prefiere centrarse en la Eurocopa y ha aplazado cualquier decisión sobre su futuro al final del torneo. “No sé que pasará con mi futuro. Francamente, trato de no pensar en eso, en este momento estoy concentrado en la Euro.”, ha declarado el centrocampista desde la concentración de su selección.

Murillo y Aarón

El Celta busca en el próximo mercado defensa central y lateral zurdo. El club vigués ha decidido que no va a ejercer las respectivas opciones de que dispone para comprar a Jeison Murillo y Aarón Martín, aunque no cierra la puerta a la posibilidad de que pueden seguir otro año a préstamo. En A Sede sospechan, sin embargo, que el Sampdoria no va a permitir una tercera cesión del internacional colombiano y menos en las actuales condiciones, en las que el club italiano asumía buena parte del alto salario del futbolista Más factible parece prorrogar la cesión de Aarón Martín tras su convincente final de temporada. Aunque el Mainz lo ha tasado en 6 millones, el Celta cree que el equipo alemán es proclive a volver a negociar su préstamo. El jugador pondrá todo de su parte para seguir al menos otra temporada de celeste.

Los primeros fichajes

Aunque todavía no hay fecha concreta de vuelta al trabajo, el Celta se propone tener cerrados dos o tres fichajes antes del inicio de la pretemporada. Los otros dos o tres (en función de si finalmente se decide contratar a un portero) se dejarían seguramente para el mes de agosto. Queda también por conocer qué papel tendrán algunos canteranos como José Fontán, quien podría pasara formar parte ya a todos los efectos a la primera plantilla.