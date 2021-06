Tres célticos, en la prelista para Tokio

El Celta puede tener una amplia representación en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. El gran final de temporada firmado por el conjunto de Eduardo, el Chacho, Coudet no ha pasado inadvertido al seleccionador nacional, Luis de la Fuente, que ha incluido en la preselección para Tokio a tres jugadores del conjunto vigués: Fran Beltrán, Brais Méndez y Aarón Martín. De la Fuente hará pública la lista el próximo 7 de junio, una vez concluya el Europeo que la selección sub 21 se encuentra disputando actualmente en Eslovaquia y Hungría. En previsión los tres futbolistas ya han sido vacunados –todos los olímpicos irán inmunizados a Tokio– por si aparecen finalmente en la lista.

La presencia del centrocampista de Seseña en los Juegos no es ninguna sorpresa, pues Beltrán es desde su debut con la Rojita ante Dinamarca en noviembre de 2018 uno de los hombres fijos de Luis de la Fuente, que ha contado también con el medio centro céltico en su etapa al frente de las selecciones sub 18 y sub 19.

Fran Beltrán ha sido disputado 13 encuentros con el segundo equipo nacional. El último de ellos lo jugó el pasado 31 de mayo como titular ante Croacia con el pase a semifinales del Europeo en juego. España, que defiende el título, superó en la prórroga por 2-1 a los balcánicos y se enfrentará mañana a Portugal por una plaza en la final. El toledano, suplente con el Celta la mayor parte de la temporada, concluyó LaLiga en su mejor momento de forma en sustitución del lesionado Renato Tapia.

No menos espectacular ha sido la temporada protagonizada por Brais Méndez desde la llegada del Chacho al banquillo del Celta. El preparador argentino ha dado al mosense la confianza necesaria para disparar su rendimiento y este ha respondido con 9 goles, su cifra más alta con el primer equipo celeste, y momentos sobre el campo verdaderamente brillantes.

Su excelente rendimiento tampoco ha sido indiferente a Luis Enrique Martínez, que lo incluyó en la prelista de la selección absoluta para la Eurocopa, aunque luego (al igual que ocurrió con Iago Aspas) lo excluyó de la lista definitiva de 24 futbolistas que se llevará al torneo.

Brais, que con 24 años cumplidos en enero pasado está dentro del límite legal para participar en los Juegos, se mostró muy ilusionado con la posibilidad de estar con la selección española en Tokio.

“Si haces las cosas bien en tu club, puedes tener la oportunidad de ir. Ya conté una vez para Luis Enrique y ojalá se vuelva a dar esa suerte. También están los Juegos Olímpicos, que me hace mucha ilusión poder ir. ¿Por qué no? Ojalá se dé un buen final de temporada y podamos ver a varios del Celta tanto en los Juegos Olímpicos como en la Eurocopa”, declaró hace unas semanas el atacante celeste a la TVG.

Sus palabras fueron casi proféticas, pues Luis de la Fuente también ha pensado en el catalán Aarón Martín para la selección olímpica. El lateral izquierdo barcelonés llegó a comienzos del mes de enero para cubrir la inminente salida de Lucas Olaza y ha encontrado en el lateral izquierdo del Celta el sitio perfecto para relanzar su carrera.

Las dos últimas temporadas con el Mainz en la Bundesliga habían sido casi testimoniales en número de minutos, pero con su cesión al Celta (que el club negocia ahora prorrogar) el rendimiento de Aarón ha crecido sostenidamente con el paso de los partidos, hasta el punto de convertirse en uno de los defensas que en mejor forma ha acabado la temporada. El zaguero de Montmeló, de 24 años, es también un viejo conocido de Luis de la Fuente, que lo convocó hasta en 12 ocasiones con la selección sub 19, aunque luego no lo ha hecho con la sub 21.

Sí lo hizo anteriormente Albert Celades, que citó a Martín en 18 ocasiones durante su etapa en el segundo equipo nacional. Su participación en los Juegos Olímpicos sería el colofón a seis meses a muy buen nivel con el Celta.

Luis Casas Pasarín y Santiago Cañizañes, únicos representantes celestes en una cita olímpica

La presencia de jugadores del Celta en la citas olímpicas ha sido del todo inusual, hasta el punto de solo dos deportistas vinculados al conjunto celeste han participado a lo largo de la historia en unos Juegos. Se trata del legendario Luis Casas Pasarín, que defendió con gran éxito los colores del Celta tanto como jugador como entrenador, y Santiago Cañizares, uno de los grandes porteros de la historia del club, que ganó la medalla de oro olímpica en Barcelona 92. El guardameta de Puertollano, sin embargo, fue convocado con la selección un par de días después de anunciarse su fichaje por el Celta, al que llegó procedente del Mérida. El primer representante celeste en unos Juegos Olímpicos fue muchos años antes el pontevedrés Luis Casas Pasarín, quien primero lució los colores del Fortuna de Vigo, uno de los embriones que en agosto de 1923 daría origen al Real Club Celta. El jugador pontevedrés defendió la zamarra celeste entre 1923 y 1929. En 1924, participó con la selección española en los Juegos Olímpicos de París. España fue eliminada en la primera fase del torneo. Pasarín llegó a disputar 6 encuentros con la selección nacional antes de continuar su carrera fubolística en el Valencia, club en el que militó hasta 1935. En las décadas siguientes Luis Casas Pasarín brilló como entrenador, con dos etapas distintas al frente del banquillo del Celta, entre 1948 y 1951 y ya al final de su carrera entre 1957 y 1959. Antes de regresar a Vigo, sin embargo, Pasarín se hizo cargo de la selección española y posterior mente entre 1946 y 1948 se hizo cargo del banquillo del Valencia. Tras su primera etapa como técnico en el conjunto vigués dirigió al Oporto, al Málaga y al Oviedo, club que también dirigió en dos etapas y en el que terminó su carrera como técnico tras dirigir al Celta