Nolito y Renato Tapia no se moverán del Celta este verano, tal y como han anunciado en las últimas horas el delantero gaditano y el centrocampista peruano. De hecho, en el Celta solo esperan realizar una venta en el mercado que se abre el 1 de julio: el turco Okay Yokuslu, que ya ha anunciado que en los próximos días llegará alguna oferta a A Sede de Príncipe. La crisis en el fútbol como consecuencia de la pandemia del coronavirus impedirá que se produzcan muchos movimientos en un mercado con precios a la baja.

En plenas vacaciones estivales, Nolito participó en las últimas horas en el programa de Ibai Llanos en la plataforma de Twitch. El céltico se mostró convencido de que su futuro está ligado al Celta y a Vigo.

He renovado un año más y es verdad que mi agente me comentó algunas cosas que me han llamado de fuera, pero ni con agua fuerte me meneo de Vigo. A no ser que me echen el míster o el presidente, que me tendría que buscar la vida. Me queda un año de contrato y mi intención es cumplirlo”, insistió Nolito en la conversación con el streamer vasco.

“Tal y como me ha comentado mi representante, le he dicho: ‘Vete tú mostri’, yo me quedo en Vigo comiendo pulpo”, añadió el gaditano al que ayer recordaba el club en su cuenta de Twitter con algunos de sus registros en la pasada temporada. Nolito disputó 36 partidos de Liga, en los que ha realizado 708 pases. En su cuenta goleadora, el andaluz anotó 7 tantos y dio 5 asistencias, convirtiéndose en el cuarto mejor artillero del equipo, tras Aspas, Mina y Brais Méndez. Su excelente rendimiento le llevó a ganarse a pulso la renovación con el Celta (estaba supeditada a un número de partidos), en el que cumple su segunda etapa tras su paso por el Manchester City y el Sevilla.

Su compañero Renato Tapia tampoco piensa en mudanzas: “Tengo contrato con el Celta hasta el 2024 y no pienso en otro equipo”, dijo el peruano en una entrevista para RPP Deportes. “Me siento muy tranquilo, cómodo y feliz, y en estos momentos me debo al Celta”, comentó un Tapia que fue uno de los más destacados del equipo vigués en la pasada temporada. A pesar de hablarse de muchos pretendientes, el club espera retenerlo para el curso que arrancará en agosto.