Las vacaciones tendrán que esperar

La temporada se ha prolongado para cinco internacionales del Celta, que ha dado vacaciones al resto de sus jugadores tras cerrar el curso hace una semana frente al Betis. Fran Beltrán, Néstor Araújo, Renato Tapia, Okay Yokuslu y el portero del filial Patrick Sequeira afrontan un intenso mes de junio. En la noche de ayer jugaba la selección mexicana de Araújo un amistoso contra Islandia. Mañana lunes será el turno de la España sub-21 de Beltrán frente a Croacia y la Turquía de Okay contra Guinea.

Mientras Denis Suárez disfruta de las playas de las islas Maldivas (cuyo gobierno mantiene un patrocinio con el Celta) y Iago Aspas de su afición por los coches deportivos, otros jugadores del Celta tendrán que esperar para marcharse de vacaciones. El grueso del equipo celeste no regresará a los entrenamientos de pretemporada hasta principios de julio, aunque el club no ha concretado una fecha para la vuelta al trabajo en la ciudad deportiva de Mos, en la que en esas fechas no estarán posiblemente Araújo, Tapia, Beltrán, Okay y Sequeira.

El portero costarricense se ha tenido que incorporar de urgencia a la concentración de la selección centroamericana. Sequeira, de 22 años, pertenece oficialmente al Real Unión de Irún, que el verano pasado lo cedió al conjunto vigués. Éste tiene previsto ejercer la opción de compra que estipulaba el contrato entre ambos clubes, pues se hizo con la titularidad en la portería del filial céltico e incluso fue convocado en varias ocasiones por el primer equipo.

El seleccionador de Costa Rica, Ronald González, llamó el viernes a Sequeira para la fase final de la Liga de Naciones de la Concacaf en sustitución de Aarón Cruz, que dio positivo en coronavirus. El joven guardameta no coincidirá en la selección con su ídolo, Keylor Navas, ausente por lesión. “Estoy contento por la oportunidad. El toparse con jugadores experimentados ayuda mucho y sólo deseo que sea una gran experiencia. Muy contento la verdad, es algo por lo que he estado peleando durante mucho tiempo y que me llegue ahora es muy bueno”, comentó Sequeira.

El guardameta, que recibió su primera llamada de la selección tica absoluta, disputará la próxima semana en Estados Unidos la fase final o ‘final four’ de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El 3 de junio se reencontrará con el céltico Néstor Araújo en la semifinal entre México y Costa Rica, en Denver. El día 6 está prevista la final y el partido por el tercer puesto.

Tapia, por su parte, afronta con Perú partidos de clasificación para el Mundial de Catar 2022 y la Copa América a continuación. El mediocentro céltico, uno de los habituales para el seleccionador Ricardo Gareca, afronta el jueves 3 de junio el duelo contra Colombia, que ha prescindido de Jeison Murillo. El central colombiano se ha perdido esta cita con Colombia por lesión.

El primer compromiso oficial, sin embargo, lo afronta Beltrán, que ayer viajó con la selección española sub-21 hacia la localidad eslovena de Maribor, donde mañana se medirá a Croacia (18 horas) en los cuartos de final de la Eurocopa de la categoría. Si gana la Rojita, en semifinales le esperará el ganador del Italia-Portugal. Ese partido está previsto para el 3 de junio.

Otro de los célticos que tendrá que esperar para disfrutar de las vacaciones es Okay, que disputará la Eurocopa absoluta con la selección turca. El viernes jugaron un amistoso contra Azerbaiyán (2-1), en el estadio de Antalya, donde mañana reciben a Guinea. A continuación, el combinado otomano viajará el 2 de junio a Alemania para preparar el torneo continental, en el que se enfrentará a Italia, Suiza y Gales. El centrocampista será el único céltico en este torneo, para el que Luis Enrique Martínez prescindió de Iago Aspas, la estrella celeste.

La prensa mexicana insiste en el posible regreso de Néstor Araújo a la Liga MX

Néstor Araújo cumple tres años en Vigo y en su país ya echan de menos al defensa central, a quien la prensa mexicana cita por el supuesto interés a que regrese a la Liga MX. El zaguero céltico, que celebrará 30 años en agosto mientras le restan dos temporadas de contrato en el equipo vigués, es objeto de deseo de varios equipos de su país. El último en mostrar intención de fichar al exfutbolista de Santos Laguna ha sido el ‘Rayados’ de Monterrey. Antes lo habían intentado equipos como Chivas, Cruz Azul y Tigres. En el Celta, sin embargo, niegan ofertas formales por ningún jugador y no parecen dispuestos a desprenderse del central mexicano, por el que el club vigués hizo un desembolso económico de 7 millones de euros en el verano de 2018. Desde Fox Sports México se ha apuntado en las últimas horas que Monterrey ha ofrecido a Araújo una cantidad económica que doblaría la que percibe en el Celta, donde el mexicano es titular habitual en las alineaciones de Eduardo Coudet. Sin embargo, desde el país norteamericano admiten también la dificultad de convencer al equipo celeste para desprenderse de un defensa central cuando no tienen asegurada la continuidad de Jeison Murillo, cedido por la Sampdoria. El club italiano ya aceptó en dos ocasiones que el zaguero colombiano jugase a préstamo en Balaídos y parece improbable que apruebe una tercera. En ese caso, el Celta tendría que buscar un refuerzo para el centro de la defensa, que se elevaría a dos si la Liga MX repesca a Araújo.