Objetivo: delantero con proyección

En el club consideran finalizada la etapa de Facundo Ferreyra en Vigo, a donde llegó en enero pasado con la carta de libertad. El argentino se convirtió en un relevo para Santi Mina, pero apenas jugó los minutos finales de los partidos.

El exjugador del Benfica no se ajusta a los parámetros que maneja el Celta para el segundo delantero. La dirección deportiva busca un futbolista joven, con proyección, que compita por la titularidad con Mina. El vigués se ha ganado la confianza de Coudet, no solo por su rendimiento (12 y 3 asistencias), sino también por su compromiso con el equipo. Para el técnico, Mina es un ejemplo de solidaridad y de entrega, tanto en los partidos como en los entrenamientos. Y el técnico argentino valora el nivel de competitividad de los jugadores.

Con unas directrices claras, la secretaría técnica del Celta analiza las ofertas del mercado internacional para intentar incorporar una promesa del fútbol.

El ejemplo más claro de lo que buscan los célticos para reforzar la delantera es Maxi Gómez. El uruguayo llegó a Vigo con 20 años de edad en el verano de 2017 para reforzar una línea de ataque en la que John Guidetti partía como titular, El sueco se lesionó en un amistoso en Balaídos y se vio privado del debut liguero. Su ausencia la aprovechó el atacante suramericano para comenzar a sumar goles en una temporada en la que marcó un total de 17 en Liga. Guidetti no pudo recuperar la titularidad y acabó solicitando una cesión al Alavés, que se concretó con una opción de compra por parte del club vasco.

Año y medio después, y antes del traspaso de Maxi al Valencia, el Celta buscó en el mismo mercado uruguayo otro goleador con futuro. Pero Gabriel, el ‘Toro’, Fernández no tuvo la misma fortuna que su compatriota. No cuajó en la primera temporada en Vigo, durante un año con dos entrenadores distintos, convirtiéndose en una figura casi decorativa hasta que se marchó cedido al Zaragoza el verano pasado. El Celta no cuenta con el exdelantero de Peñarol para el curso que viene y le buscará una cesión o intentará cerrar un traspaso.

Ambos delanteros uruguayos representan la cara y la cruz de la apuesta del Celta por jóvenes delanteros. El traspaso de Maxi, sin embargo, supuso una gran operación para el conjunto vigués: recuperó a Denis Suárez y a Santi Mina. El vigués, de hecho, ha sumado más goles en Vigo desde su regreso (18) que el uruguayo en Valencia (17), después de que en Vigo firmase 30 tantos y 9 asistencias en dos temporadas.

En la búsqueda de ese jugador que refuerce la delantera, se especuló con la posibilidad de contar de nuevo con el excéltico Joselu Sanmartín. Pero en A Sede han descartado repescar al atacante del Alavés. No encaja en los planes del club vigués por su elevada ficha.

La entidad viguesa apuesta por una contención del gasto para paliar los efectos de los 16 millones de euros de pérdidas como consecuencia de la pandemia del coronavirus. El club presume de músculo financiero y advierte que puede hacer frente a ese balance negativo sin necesidad de recurrir a préstamo. Sin embargo, confía en realizar al menos un traspaso para reducir las pérdidas.

El turco Okay Yokuslu aparece como la opción más clara en el mercado de fichajes de verano para que el Celta pueda hacer caja. El fútbol inglés, tras el buen rendimiento ofrecido por el centrocampista durante su cesión al West Bromwich Albion, podría lanzar una interesante oferta económica por Okay. En ese caso, el Celta podría reducir sus pérdidas económicas y aumentar el presupuesto para reforzar una plantilla cuya base será la misma que la de la temporada recién concluida.

Con los objetivos claros de Franco Cervi, de Aarón Martín y de Jeison Murillo, un volante (un ‘6’ o un ‘8’) y un joven delantero con proyección serán los objetivos del Celta durante este verano para completar la plantilla que volverá a dirigir Eduardo Coudet.

Okay espera ofertas y anuncia “novedades en los próximos días”

El contrato de Okay Yokuslu con el Celta concluye en 2023, pero tanto el club como el jugador se muestran convencidos de que no agotarán los plazos de ese compromiso. La buena imagen del centrocampista durante su cesión en el West Bromwich Albion le ha abierto el poderoso mercado inglés para continuar en la Premier League. El Leeds es uno de los candidatos a llevarse a Okay, por el que el Celta abonó alrededor de 5 millones de euros en el verano de 2018. “No tengo una información clara de las finanzas del club, pero no creo que estén cerrados a venderme si ven el tipo de ofertas que me van a llegar. Puede permitirse mi traspaso. Habrá novedades sobre este tema en los próximos días”, dijo el internacional turco en las últimas horas. Habló también de su paso por el WBA: “Mi experiencia en Inglaterra ha sido muy buena, estaba muy contento, pero no sé lo que deparará el futuro. Quizás la estructura de la Premier League, la cultura y los hábitos del país pueden ser más adecuados para mí, pero creo que el lenguaje del fútbol es único. La confianza del club en mí y la atmósfera del equipo también pueden haber sido determinantes para mi buena actuación. No sé si hay alguna oferta de la Premier League, pero fue una segunda vuelta muy productiva para mí. Por supuesto que me gustaría quedarme”, añadió.