Europa, un posible regalo por dos vías

A pesar de abrirse estas dos posibles vías de acceso a las competiciones continentales, desde el Celta admiten la dificultad de recibir un premio extraordinario por su octava plaza en el campeonato español, que muy probablemente se quedará sin representante en la Liga Conferencia que la UEFA pone en marcha en la temporada 2021-22. Aunque este organismo europeo reserva únicamente siete plazas al fútbol español en los torneos europeos del próximo curso, el triunfo del Villarreal sobre el Manchester United en la final de Liga Europa ha generado dudas. Las mismas están fundadas en que el conjunto castellonense estaba clasificado para la Conference League, como séptimo clasificado, pero ha ganado su primer título europeo y el derecho a disputar la Liga de Campeones.

En este escenario, España se quedaría sin representante en el estreno de la tercera competición de la UEFA. Aunque parezca extraño arrancar una nueva competición sin un equipo de una de las cinco federaciones más importantes del continente, las normas impiden aumentar el número de participantes españoles más allá de los siete establecidos. Ayer, el presidente del Celta, Carlos Mouriño, consideraba “muy difícil” que el club vigués se viese favorecido con una plaza europea tras el triunfo del Villarreal. En declaraciones a Radio Vigo, el dirigente céltico recordaba: “El reglamento es muy claro. Estamos haciendo una consulta. No creemos que lo vayan a alterar en base a tantos equipos por federaciones”.

En el caso de la Liga Conferencia, los célticos solo podrían participar mediante una invitación expresa del organismo que preside Aleksander Ceferin, y el propio club no parece verlo con mucho optimismo. Sin embargo, no pierde la esperanza del premio extra hasta conocer la respuesta a su consulta.

Ayer se apuntaba que la UEFA ha eliminado la plaza española del tercer torneo continental (correspondía al Villarreal) mientras pasaba al campeón de la Copa de Chipre de la Conference League a la Liga Europa.

Las opciones del Celta de regresar a las competiciones internacionales no se acaban ahí, pues en Vigo también siguen con atención los pasos de la UEFA para sancionar a los tres clubes que no han renunciado todavía a organizar la Superliga europea. No se descarta que a Real Madrid, a Barcelona y a Juventus se les prohíba participar en los torneos europeos durante un tiempo. En ese caso, la Liga española tendría dos vacantes en la Champions League. Esas plazas las cubrirían la Real Sociedad y el Betis. El Celta, que concluyó octavo, y el Granada, que se clasificó a continuación, pasarían a disputar la Liga Europa. El Villarreal, tras su victoria en la tanda de penaltis frente al Manchester United, seguiría compitiendo en el primer torneo continental, del que se caerían madridistas y azulgranas.

Ambas opciones europeas siguen abiertas para el Celta, que en las últimas jornadas de la Liga insistía en que el equipo de Coudet alcanzase la mejor clasificación posible, aunque no le garantizase una plaza europea. La polémica por la Superliga y una invitación para la Liga Conferencia podrían abrir nuevas vías hacia Europa.