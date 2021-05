La recuperación de la lesión de rodilla sufrida por Rubén Blanco en marzo pasado se ha complicado y ha obligado al Celta a replantearse el futuro inmediato de la portería. El club se ha dado un mes de plazo para comprobar si el jugador mejora y puede eludir el paso por el quirófano. Si Rubén tuviese que operarse, con un periodo de baja no inferior a cuatro meses por delante, el Celta contrataría un portero este verano. La dirección deportiva sondea ya el mercado en busca de alternativas.

Rubén Blanco lesionó la izquierda el pasado 7 de marzo en El Alcoraz en una mala caída tras ser desequilibrado por un rival. Se le diagnosticó una rotura parcial de ligamento lateral interno y se acordó un tratamiento conservador, que no requería cirugía, con un pronóstico de baja de unas ocho semanas.

Pero la recuperación no ha ido como los servicios médicos y el jugador esperaban. Las ocho semanas se han convertido ya en once y las molestias no acaban de remitir. La situación preocupa al Celta. Si Rubén no logra evitar el quirófano, se perderá el primer tercio de la temporada. El club considera que es demasiado tiempo para afrontar la competición con Iván Villar como único portero y contempla ya alternativas para la portería en la próxima ventaja de fichajes.

La decisión de fichar no está tomada. El Celta apurará los plazos antes de mover ficha, pero tampoco quiere asumir riesgos y está decidido a guardarse las espaldas por si finalmente el mosense no consigue eludir la mesa de operaciones.

Las lesiones, en todo caso, continúan atormentando Rubén Blanco. Desde que alcanzó el primer equipo del Celta hace ya seis temporadas, el guardameta de Mos ha sufrido 13 percances de diferente alcance que lo han mantenido alejado 546 días alejado de los terrenos de juego. En este tiempo, el jugador se ha perdido 74 partidos que le ha restado continuidad para asentarse al frente de la portería celeste y han entorpecido su carrera