El delantero centro del Betis Borja Iglesias aseguró que el equipo, sexto clasificado con 58 puntos, ha cumplido con el primer objetivo de garantizarse su clasificación europea y que ahora debe rematar el jugar en Liga Europa en su último partido liguero del próximo sábado en Balaídos ante el Celta.

“La primera parte está hecha, pero creo que tenemos que rematarlo”, afirmó en declaraciones a los medios del club el punta gallego, quien con su diez goles en Liga ha sido clave en la clasificación europea del Betis, con los mismos puntos que el séptimo, el Villarreal, y a uno de la Real Sociedad que es quinta.

“Si hacemos lo nuestro, estaremos compitiendo en la Europa League la próxima temporada, que es lo más importante. Creo que pasamos algún momento complicado donde no estaban saliendo las cosas como todos queríamos”, afirmó Borja Iglesias, quien regresa al estadio en el que jugó hasta que en 2016 lo fichó el Zaragoza. Será la segunda vez que lo haga con el Betis aunque hace un año se encontró un estadio vacío debido a la pandemia. El delantero no teme el reencuentro con los aficionados del equipo vigués: “Siempre me he sentido muy querido en Vigo. Les tengo mucho cariño y aprecio. Desde pequeño he disfrutado mucho con ellos. Esos años fueron muy positivos, aprendí muchísimo y les tengo mucho cariño”.

También habló del papel que jugarán los casi 3.000 aficionados que volverán a sentarse en las gradas de Balaídos. “Obviamente es superbonito jugar otra vez con tu afición y terminar una temporada que, viendo cómo empezó, ha sido muy positiva”, señaló del Celta. Sobre el desarrollo que espera de este partido Borja Iglesias señaló que “seguro que lo quieren cerrar con una victoria” pero espera que pese más la importancia del partido para el Betis.