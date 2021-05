Sergio Álvarez se despidió del Celta diecisiete años después de que llegase al club con 17 años procedente del Arosa. En un acto entrañable celebrado en Balaídos, acompañado por familiares, amigos, compañeros y técnicos, el portero de Catoira puso el punto final a su trayectoria en el fútbol. Después de intentar recuperarse sin éxito de su última lesión, el guardameta tomó la decisión de apartarse de los terrenos de juego. Ayer el club le despidió a lo grande.

"El fútbol no ha sido un deporte solo para mí, me dio unos valores que seguramente no tendría de no haber sido futbolista. Solo puedo estar orgulloso y agradecido" Sergio Álvarez - Exjugador del Celta

El portero explicó que “se cierra una etapa muy bonita. Cuando era pequeño no estaba en mis sueños jugar en el Celta tantos años”. Sergio recordó el día en que su madre firmó el primero de sus contratos con Atilano: “Aquel día él me dijo ‘llegaste, pero lo difícil es mantenerse’. Esas palabras quedaron dentro de mí. Quiero dar las gracias a todas las personas que me acompañaron. El fútbol no ha sido un deporte solo para mí, me dio unos valores que seguramente no tendría de no haber sido futbolista. Solo puedo estar orgulloso y agradecido", declaró el gato de Catoira, muy emocionado, al tiempo que se le saltaban las lágrimas.

Tuvo un mensaje a sus compañeros de equipo: “Tuve la oportunidad de disfrutar de cosas muy bonitas en el campo. Solo puedo daros la gracias y deciros que disfrutéis cada día de lo que yo tuve la oportunidad de hacer”. Agradeció la compañía de aquellos que lucharon con él por la portería y especialmente cariñoso se mostró con el presidente, Carlos Mouriño: “Cualquier cosa que te pueda decir es poco. No hay palabras para describir lo que haces por nosotros, presidente. Espero estar a tu lado mucho más tiempo”.

Por su parte Carlos Mouriño le dijo que “eres uno de los nuestros. Hablo por mí, pero también por toda la gente que quería estar aquí. Eres la filosofía del club, la esencia del club. Sus valores del Celta se han representado en ti. Si alguien es digno de pensar que ha tenido que ver con la palabra afouteza, siempre pensaría en ti”.

Vídeo de despedida

Durante el acto, se emitió un vídeo con declaraciones de amigos, familiares, compañeros y otras personas del entorno de Sergio que le han acompañado, de alguna manera o de otra, a lo largo de su trayectoria. Sin duda, este fue uno de los momentos más emotivos del adiós al 'Gato de Catoira'.