“Para ganar al Betis no hay mejor motivación que jugar con público”

– ¿Qué balance hace Augusto Solari de estos cinco meses largos que lleva en el Celta?

– Me parece que han sido unos meses muy buenos, tanto en lo personal como en lo grupal. Hemos conseguido el objetivo principal, pero también el objetivo colectivo de ir mejorando, de ir por más, de hacer un grupo cada vez más sólido y un equipo que consolide una idea de juego. Y en lo personal, obviamente, con el pasar de los partidos, me he sentido cada vez mejor. Es importante para mí poder adaptarme. Creo que la adaptación fue muy buena y eso es muy positivo.

📷 ¡Augusto Solari ya es celeste!



⚽️ Llevará el dorsal 21.

✅ Reconocimiento médico en #ClínicaRCCelta.

🖊️ Firma por 2 temporadas y media ampliables.

🔁 Reencuentro en Vigo con Coudet.#BenvidoSolari #SempreCelta pic.twitter.com/0PcxQtr5fH — RC Celta (@RCCelta) 23 de enero de 2021

– ¿Ha sido la adaptación más fácil de lo que esperaba?

– La adaptación ha sido fácil, sí. En los futbolístico, creo que al conocer al cuerpo técnico siempre es más sencillo saber lo que el entrenador pretendía y encajar en su idea de juego, obviamente también con la ayuda de mis compañeros. Cuando te reciben de gran forma y te abren las puertas rápidamente es mucho más fácil. Todos han sido muy buenos. Ha habido una gran predisposición para que yo tenga una fácil adaptación.

“Quería jugar en LaLiga en un club como el Celta, lo económico pasó a un segundo plano”

– ¿Ha merecido la pena la apuesta? Se lo comento porque es uno de los que menos cobra de la plantilla y, por tanto, ha tenido que hacer un esfuerzo económico muy importante para jugar en el Celta.

– Bueno, la verdad es que supe desde el primer momento cuál era la posibilidad que tenía el club y fue lo primero que me plantearon. Y nada, mi objetivo primordial era poder llegar a un club como el Celta, poder jugar en la Liga española, que para mí era un salto de calidad y algo que siempre había soñado, poder jugar en una Liga así de competitiva. Y bueno, lo económico pasó a un segundo o tercer plano. Más que nada se trataba de un desafío deportivo y obviamente también un cambio de vida para mi familia.

– Imagino que la presencia de Coudet en el banquillo del Celta fue determinante, pero no sé si pidió consejo a alguien más y estoy pensando en su tío Santiago, que fue un futbolista importante en España.

– A la ahora de tomar la decisión lo principal fue conocer al cuerpo técnico. Cuando uno va a un club es importante que el técnico lo quiera. Para mí eso era fundamental y se dio de esta forma. Y nada, el anhelo mío por jugar en esta Liga era también muy importante. Obviamente que Santiago tuvo una carrera lograda en el fútbol español, consiguió grandes cosas, tanto como jugador como cuando fue entrenador del Castilla y de primer equipo del Madrid. Pero cada uno hace su camino y trata de ir poco a poco logrando sus objetivos.

– No sé si sabe que un gol de su tío Santiago privó al Celta de ir a LaLiga de Campeones cuando jugaba en el Atlético de Madrid.

– Algo me han contado de ese momento, sí.

– ¿Qué le ha sorprendido agradablemente y qué le ha decepcionado de LaLiga?

– Me ha sorprendido el nivel de competencia y de cómo se vive cada partido. Es un ritmo de juego muy alto, eso me ha sorprendido. Acá los chicos ya están más acostumbrados. El fútbol argentino es un poco más prisionado, pero no tan dinámico en cuanto al juego. Aquí también hay partidos que son muy tensionados, sobre todo cuando son trascendentales, pero la verdad es que no tengo ningún tipo de decepción en cuanto a lo que es LaLiga.

– Da la impresión de que al Celta se le ha quedado corto el campeonato. Se acaba justo cuando el equipo ha alcanzado su mejor momento del curso.

– Es verdad, pero eso es parte del proceso de maduración y de lo que es la mejoría y lo que ha crecido el equipo. Ojalá terminemos de gran forma la última fecha y comencemos el próximo año desde el inicio de buena forma.

“La idea de juego se ha mantenido sin que la marcha del equipo se haya visto afectada por las bajas”

– ¿Ha notado una gran progresión en el equipo desde que usted llegó a finales de enero pasado?

– Sí, más allá de los nombres hay una idea que se ha mantenido. Las primeras fechas desde que yo llegué el equipo ya sabía más de memoria porque se mantenía más o menos un mismo esquema y ahora por lesiones y por distintas situaciones se ha tenido que cambiar bastante de nombres, pero es importante que la idea y el funcionamiento del equipo no se haya visto afectado. Y eso me parece un gran crecimiento, que todos los jugadores puedan hacerlo de buena forma con mayor o menor cantidad de minutos.

– Seguramente el síntoma más visible de esto que me dice es que el Celta ha conseguido liberarse de la dependencia de Iago Aspas. Ahora gana partidos sin él e incluso sin otros futbolistas muy importantes para el equipo esta temporada como Jeison Murillo o Renato Tapia. ¿Es esto una muestra de madurez?

– Por supuesto. Un jugador como Iago siempre va a dar al equipo un toque de distinción. Es el jugador que, por trayectoria, calidad y jerarquía, es distinto. Es muy difícil suplantar ese talento individual. Por eso es tan importante poder funcionar colectivamente para lograr que no se resienta el equipo, no sólo cuando no esté Iago, sino cuando falten, como ha pasado ahora, otros jugadores que son fundamentales como Renato y Jeison.

– Pase lo que pase en esta última jornada de Liga el Celta será octavo y ya tampoco puede aspirar ya a una plaza en competición europea. ¿Qué les motiva para ganar al Betis?

– Nuestra motivación es que después de mucho tiempo será la primera vez que vamos a tener a la afición en la cancha. Es la mejor motivación que se puede tener. Que vuelva el público después de los duros momentos que hemos vivido es importantísimo. Es importante que ellos puedan asistir y espero que podamos brindarles nuestro mejor juego. Eso es fundamental y, obviamente, también seguir creciendo. El equipo debe seguir creciendo. Es un gran partido contra un equipo con mucha jerarquía, como el Betis. Será importante enfrentarlo y hacerlo de buena forma.

“La pandemia nos ha demostrado la importancia que los aficionados tienen para los clubes”

– Tampoco debe ser fácil para el futbolista jugar con las gradas vacías. ¿Ha echado mucho de menos jugar con público?

– El fútbol ha seguido jugándose y ha sido fundamental que se siga jugando, pero la afición es lo más importante. La gente que asiste al estadio el día del espectáculo es la que marca el escenario, la que hace que esto sea bonito, que uno tenga mayor sensación de ansiedad cuando hay un partido importante. Y estas sensaciones son únicas cuando la afición está allí. Esta pandemia también nos ha demostrado la importancia que los aficionados tiene para los clubes.

– ¿Le gusta el papel de revulsivo que se le ha adjudicado en estos meses en el Celta? A los jugadores no suele gustarles esta etiqueta porque implica que salen desde el banquillo.

– Bueno, no sé. A lo largo de mi carrera he tenido muchas etapas. En el comienzo de mi carrera me ha tocado mayormente iniciar en el banquillo y luego tuve una etapa en la cual fui siempre titular. Según mi experiencia, para los equipos es fundamental tener buenos suplentes. A lo largo de una temporada son los que marcan la diferencia en cuanto al equilibrio del equipo. Uno trata de dar lo mejor cuando sale desde el banquillo y cuando le toca jugar de titular también hacerlo de buena forma.

“Es fundamental tener buenos suplentes, son los que marcan el equilibrio de un equipo”

– Desde luego, no se puede decir que no haya aprovechado el tiempo: dos goles y dos asistencias en 446 minutos.

– Por eso digo que el balance ha sido muy positivo. Ha sido un buen inicio. Yo siempre quiero jugar, quiero estar dentro de los once y trabajo para eso, pero cuando no me toca estar trato de ser el mejor compañero y el mejor suplente que pueda tener equipo.

– ¿Qué espera Augusto Solari del Celta la próxima temporada y de su papel en el equipo?

– Pues obviamente, trabajar para seguir creciendo, para tener la mayor cantidad de minutos posible, como hace todo jugador. Luego que el equipo siga creciendo, que seamos un equipo cada vez más competitivo y que aspire a mayores cosas. Es un proceso. No es fácil, pero con trabajo y con el grupo que tenemos podemos seguir subiendo escalones.

– Partiendo de la base que el objetivo volverá a ser conservar la categoría sin sufrir, ¿puede el Celta aspirar algo más si incorpora este verano tres o cuatro buenos refuerzos?

– Nosotros debemos abocarnos a lo nuestro. Se da una situación para la dirigencia del club, pero nosotros debemos abocarnos a conseguir el objetivo primordial, que siempre va a ser la permanencia, pero también aspirando a ser cada vez más como equipo.