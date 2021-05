Iago Aspas cree que el Celta no ha dicho aún su última palabra. El astro celeste calificó ayer de “muy buena” la temporada realizada por el conjunto vigués, y espera que todavía le depare alguna sorpresa a la afición. “Sería un lujo poder redondearla o cerrarla jugándonos con público y algo en al última jornada”, señaló el delantero moañés en declaraciones a Televisión Española. “Tenemos la gran suerte de poder tener afición”, destacó.

Aspas valoró su rendimiento este curso, a pesar de contabiizar menos goles que en temporadas anteriores. “No llevo tantos goles, pero sí más participación en el juego del equipo”, relató el goleador celeste, que elogió el buen rendimiento general del plantel. “Cuando los resultados son malos, vienen hostias mal dadas y cuesta salir de ahí abajo. Se ve con otros equipos que la temporada pasada estaban muy bien y les cuesta. Nos pasaba a nosotros, pero ahora vamos con carrerilla y es más fácil para la gente de buen pie”, manifestó.

El delantero cree que llega en buen momento a los dos “ilusionantes” partidos finales. “Tuve minutos contra el Getafe, recuperando las sensaciones que tenía anteriormente”, dijo, Aspas, que no pierde la esperanza de entrar en la lista definitiva de Luis Enrique para la Eurocopa. “Lo que me hace es no agachar la cabeza, seguir trabajando y pensar en la siguiente, hacer más goles y asistencias y cuanto mejor le vaya a mi equipo, mejor me irá a mí”, dijo.