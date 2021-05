Eduardo, el Chacho, Coudet afronta “en positivo” y con la idea de “hacer un gran partido" el duelo de mañana en el Camp Nou frente al Barcelona, pese a la “jerarquía” del adversario y a las bajas que presenta el Celta, que no va a poder contar frente a los azulgranas con Jeison Murillo y Renato Tapia y ha perdido última hora por lesión a Hugo Mallo y Facundo Ferreyra. “Vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo con el mejor jugador del mundo, con bastantes dificultades. Intentaremos ponerle las cosas difíciles y hacer un gran partido para sacar un gran resultado”, ha resumido el preparador celeste.

El Chacho considera clave que el Celta se adapte “al partido según se va presentado” y sea “inteligente para golpear”. “Todos los partidos son distintos. Nos vamos a enfrentar a un rival que juega muy bien, con jerarquía en todas sus posiciones. Va a ser un rival durísimo, pero nos hemos preparado de la mejor manera y vamos a intentar hacer un gran juego”, ha dicho. “Salir golpe con golpe con espacios contra el Barcelona no lo veo conveniente”, ha precisado.

En entrenador del Celta ha subrayado que no piensa más allá que en sacar un buen resultado frente a los de Ronald Koeman, sin pensar si es el último tren de su equipo para alcanzar la séptima plaza. “La realidad es que no dependemos de nosotros. Cuando está un objetivo está cerca nos gustaría depender de nosotros. Tenemos que tratar de concentrarnos y enfocarnos en las dificultades que nos va a presentar el encuentro y el rival. Vamos a tratar de hacer un gran partido”, ha recalcado.

Eduardo Coudet ha aprovechado la comparecencia para aclarar que no ha hablado aún con el Celta de su futuro ni del de ningún otro jugador. “No se ha tratado ningún tema personal ni de ningún jugador. No he tratado ningún tema particular, ni siquiera el mío. Cuando termine la Liga, nos sentaremos a hablar de temas individuales. No nos podemos desenfocar. No se va a tratar ningún tipo de renovación ni de charla contractual ni de nada”, ha subrayado. “Es una línea que decidimos tomar para seguir concentrados y estar concentrados en el fútbol hasta el último minuto que nos toque con el Betis”, ha remachado.