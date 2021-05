El Celta recibe hoy a un Getafe que ve amenazada la permanencia tras caer en casa ante el colista, el Eibar. Sin embargo, el entrenador céltico, Eduardo Coudet, desconfía de un rival con un juego áspero y que ha sumado algún punto en las cinco últimas visitas a Balaídos. En la rueda de prensa previa al partido, el técnico argentino también abordó la polémica arbitral, su continuidad en Vigo y las dudas sobre la presencia de Aspas y de Mallo en el once.

“El Getafe es un rival necesitado, durísimo porque ya conocemos su manera de jugar. Un rival muy intenso. Nos preparamos de la mejor manera para vivir un partido duro, intenso y pensando que estamos en casa y podemos hacer las cosas bien”, dijo Coudet en referencia a que su equipo ha ganado los dos últimos duelos en Balaídos, frente a Osasuna y a Levante.

“Tenemos que concentrarnos exclusivamente en este juego. El Getafe es un equipo que viene con necesidad, pero que tiene mucho tiempo de trabajo, que viene respetando la idea de su entrenador. No sabemos cuál es la idea que tiene su entrenador para este partido, pero siempre es un equipo físico, que achica constantemente y mantiene cortas sus líneas”, explica Coudet sobre el rival de esta tarde.

Aunque su contrato con el Celta no expira hasta junio de 2022, Coudet habló de sus planes profesionales: “Me gustaría hacer algo a largo plazo, pero ya encontraremos el momento para juntarnos y hablar de eso. Estoy tranquilo, tenemos comunicación, respeto mutuo y una gran relación. Eso genera tranquilidad de las dos partes. No quiero insistir en el tema porque parece que le damos más importancia que al partido”, dijo el argentino, que destaca el “crecimiento grupal” del Celta. “Sobre todo, resaltar los esfuerzos y la manera de entrenar y de dedicarse de ellos. Hay rendimientos muy buenos, muy altos. No es solo Brais. Ustedes lo saben… el gran crecimiento de Hugo esta temporada nuevamente a su nivel, Denis, Santi, Iago...Si te pones a pensar, sería injusto mencionar a uno, por eso no me gusta hablar individualmente si no del crecimiento del grupo”.

Después de las últimas polémicas arbitrales, Coudet considera que el criterio de las manos en el área no tiene una solución fácil y sencilla porque depende de la interpretación del árbitro. “Más allá de que golpee o no, después dependes de lo que interprete el árbitro. A veces te toca que caiga a favor, y a veces no. Al depender de una interpretación no hay un concepto tácito. Antes era penalti cualquier mano y ahora no, ahora la de apoyo muchas veces no es penalti, salvo que esté muy afuera de la línea del jugador”, insistió.

El entrenador del Celta reconoció que intentan actualizarse para no protestar “un fallo que no tiene discusión”, aunque considera que la nueva norma no les gusta porque “sigue dependiendo de la interpretación. Va a ser muy difícil y polémico constantemente. A veces te toca a favor y otras en contra. Esto no se va a terminar más. A veces escucho que por ahí se entrena tirarle a la mano del rival y yo te digo, que a la velocidad que va el fútbol, si alguien le apunta a la mano del defensor es muy bueno”, añadió un Coudet que evita habitualmente fomentar la polémica sobre el arbitraje.