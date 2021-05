El Celta recibe mañana al Getafe (Balaídos, 20 horas, Movistar LaLiga), que le exigirá su mejor versión para encadenar la cuarta victoria en la Liga tras el triunfo en Villarreal. El técnico del conjunto vigués, Eduardo Coudet, espera un partido complicado contra un rival “durísimo e intenso” que necesita la victoria para escapar de los puestos de descenso.

Los célticos, por su parte, mantienen la esperanza de poder alcanzar el séptimo puesto, que ahora ocupa el Villarreal, con cinco puntos de diferencia, para poder disfrutar de nuevo de las competiciones europeas. Hoy, de hecho, se cumplen cuatro años del empate en Old Trafford que privó al Celta de disputar la final de la Liga Europa.

Araújo, Ferreyra, Tapia Murillo y Fontán, bajas

El sueño europeo sigue vivo y Coudet aspira a dirigir un proyecto a largo plazo en Vigo. Así lo apuntó en la rueda de prensa de esta tarde, previa al partido de mañana en el que no podrá contar con los sancionados Araújo y Ferreyra, los lesionados Tapia y Murillo, y con un Fontán que continúa con los protocolos del coronavirus. No podrá contar con Alfon, del filial, al admitir que el jugador llegó tarde a la prueba PCR que obliga la Liga en la previa de los partidos.

“Me gustaría hacer algo a largo plazo, pero ya encontraremos el momento para juntarnos y hablar de eso. Estoy tranquilo, tenemos comunicación, respeto mutuo y una gran relación. Eso genera tranquilidad de las dos partes. No quiero insistir en el tema porque parece que le damos más importancia que al partido”, dijo Coudet, que destaca el “crecimiento grupal” del Celta. “Sobre todo, resaltar los esfuerzos y la manera de entrenar y de dedicarse de ellos. Hay rendimientos muy buenos, muy altos. No es solo Brais. Ustedes lo saben…el gran crecimiento de Hugo esta temporada nuevamente a su nivel, Denis, Santi, Iago...Si te pones a pensar, sería injusto mencionar a uno, por eso no me gusta hablar individualmente si no del crecimiento del grupo”.

Hugo y Aspas, dudas en el once

Respecto al Getafe, Coudet destaca: “Es un rival necesitado, durísimo. Es un equipo con necesidades, pero que tiene mucho tiempo de trabajo, con confianza en lo que hacen. Tenemos que concentrarnos única y exclusivamente en este partido. Conocemos su manera de jugar, es muy intenso. Nos preparamos de la mejor manera para vivir un partido duro, intenso, pensando que estamos en casa y podemos hacer las cosas bien”. Para este partido, el entrenador del Celta señala que Hugo Mallo no es encuentra “al cien por cien” tras el golpe recibido ante el Villarreal. Tampoco revela si Iago Aspas será titular después de reservarlo en la jornada anterior tras superar unos problemas físicos.

La escasez de efectivos obliga al técnico argentino a recurrir al filial, que prepara su primer asalto a la Segunda División A el domingo que viene en Extremadura. Coudet apunta que su intención es perjudicar lo menos posible al Celta B, pero insiste en que la prioridad la tiene en este caso el primer equipo. “La convocatoria no la terminamos de definir pero seguramente algún chico del juvenil vamos a agregar en la convocatoria. Vamos a ser 18 o 19 en total. No tengo la intención de perjudicar. De hecho, si ves la convocatoria ni siquiera completamos los 23 jugadores que podemos tener disponibles para tratar de no complicar al filial, que está jugando cosas importantes. Intentamos colaborar teniendo claro que la prioridad es el primer equipo. Intento ayudar también desde algún lado. Sobre las necesidades que podamos tener, donde no podamos ayudar pedir disculpas".