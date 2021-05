El entrenador del Celta, Eduardo Coudet, dijo que no podía valorar las jugadas polémicas del partido porque algunas de ellas no las había visto. “No soy yo para decir qué jugada son buenas o no. Cuando nos han tocado fallos no he dicho nada. Pero no he podido ver nada”, añadió en rueda de prensa sobre las decisiones arbitrales. “Con esta disposición del VAR a veces te toca a favor y a veces en contra. No sé si hemos sido favorecidos”.

“Estoy contento y orgulloso, pero en todos los partidos. Hicimos un gran trabajo ante un gran rival, hicimos a la perfección el partido preparado, hicimos un gran partido, vinimos a ganar y nos llevamos los puntos”, añadió el técnico argentino.

Respecto a si el objetivo del equipo es una plaza europea, comentó que no mira más allá de recuperar jugadores y pensar en el Getafe. “Mi cabeza está en eso, en el siguiente partido y nada más”, apuntó. “Cuando miremos más lejos que cerca vamos a estar equivocados y vamos a errar el camino. De esta manera venimos viendo quién mejor está, quién nos puede dar lo mejor desde un inicio y así va a ser el miércoles también”.

Además, aseguró que el partido ante el Villarreal le pone “contento por todo, por todos los jugadores y me pone feliz que haya jugadores como Brais, que esté trabajando tan bien y que esté dando lo mejor cada día. Alguna vez o todavía aún hablan de carácter o de personalidad. El carácter y personalidad es dar lo mejor cada día y en cada partido, y no tener miedo de pedir el balón y dejar todo por tus compañeros”, indicó sobre la actuación del mosense. “Me encantaría que, en este momento que está viviendo, tuviéramos un Balaidos lleno para que se le reconocieran un montón de cosas. No solo a él, si no a un montón de jugadores que les ha tocado vivir las dos últimas temporadas feas. Hoy que les toca vivir un presente bueno, lamentablemente, no tenemos el público. Ya lo tendremos. Vamos a intentar trabajar más para que nos veamos de mejor manera”.

Coudet tuvo elogios para Carlos Domínguez: “Creo que ha hecho un gran trabajo. Es un chico que ha estado entrenando con nosotros y que lo venía haciendo bien en el filial. Ayer tenía que tomar una decisión. Se lo escondí un poquito pero él ya sabía que iba a jugar. Para un jugador el primer partido no se olvida más. Él va a tener para recordar un triunfo. Necesitamos de todos. Estamos alineados en el club tratando de sacar lo mejor. Sobre el final se van presentando dificultades y para nosotros, que somos grupo reducido, más aún. Vamos a tratar de buscar soluciones”.

Coudet pudo reservar a Aspas. “El partido estaba encaminado de alguna manera y no podíamos tomar riesgos con él. De acá al miércoles son tres días más para una contractura. Creo que va a llegar en gran forma”, celebra. Y avanzó el estado de Hugo Mallo: “Tenía un golpe, un rodillazo en un balón parado. Es como si le hubiesen dado en el hueso del pubis y estaba dolorido”.