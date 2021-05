El entrenador del Celta, Eduardo Coudet, dijo este domingo, tras ganar al Villarreal en La Cerámica (2-4), que no podía valorar las jugadas polémicas del partido porque algunas de ellas no las había visto.

"No soy yo para decir que jugada son buenas o no. Pero cuando nos han tocado fallos no he dicho nada. Pero no he podido ver nada", añadió en rueda de prensa sobre las decisiones arbitrales

"Estoy contento y orgulloso, pero en todos los partidos. Hicimos un gran trabajo ante un gran rival, hicimos a la perfección el partido preparado, hicimos un gran partido, vinimos a ganar y nos llevamos los puntos", añadió el técnico argentino.

Respecto a si el objetivo del equipo es una plaza europea, comentó que no mira más allá de recuperar jugadores y pensar en el Getafe. "Mi cabeza está en eso, en el siguiente partido y nada más", apuntó.

Además, aseguró que el partido ante el Villarreal le pone "contento por todo, por todos los jugadores y me pone feliz que haya jugadores cómo Brais que esté trabajando tan bien y que esté dando lo mejor cada día. Me gustaría tener un Balaídos lleno para que reconocieran a los jugadores que están haciendo las cosas tan bien", concluyó.

Emery: "Era un partido atractivo hasta que llegaron jugadas que lo cambiaron"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, dijo tras la derrota sufrida por su equipo ante el Celta en La Cerámica (2-4) que el partido era atractivo hasta que llegaron las jugadas polémicas del final de la primera parte que cambiaron a su juicio el encuentro.

"Era un partido vivo, abierto y bonito. Llega la jugadas del gol, era falta y el VAR le llama, no la pita y nos descentra. Nos intentamos reponer y llega el penalti, veo un choque y espero que pite falta, pero pita penalti. Era un partido vital y con esto, no quieres y te descentras. En el otro penalti, no quiero hablar y decir lo que se decía en el vestuario y en los pasillos. El 2-4 es el resultado, aunque cuando hemos podido jugar ha sido un partido igualado. A partir de ahí aceptarlo y frustración, ya que piensan que las jugadas no son como se han pitado", dijo en rueda de prensa.

"Tenemos que buscar el protagonismo de los jugadores, si tenemos el VAR para ayudar, las imágenes son las que juzgan. Son jugadas clave y las decisiones han sido clave. Podemos hacer un análisis de lo que podías hacer mejor. Pero es verdad que con lo que había pasado en el primer tiempo ya era muy complicado", añadió.

Para Emery era un partido importante para los dos equipos y ahora se le complica la situación a su equipo en su lucha por Europa. "Vamos a ver los que vienen detrás. Este era un partido importante, creo que hemos salido mentalizados y preparados, pero se ha dado así. Hay que tener mucha frialdad para mantenerse en el partido", dijo Emery.

"Hay que ser inteligente, pero a veces es complicado, es verdad que hay que saber estar. Debemos hacer autocrítica para que no te expulsen dos jugadores en la grada. Voy a hablar con los jugadores para que mantengan tranquilos y que sean inteligentes para otras veces", dijo sobre las expulsiones de jugadores en la grada.

Respecto a lo que les dijo a los jugadores en el descanso tras el final polémico de la primera parte, Emery indicó que la idea era empezar el segundo tiempo buscando el rendimiento del inicio.

"Queríamos entrar en el partido, pero su cuarto gol ha sido un golpe anímico, lo que nos ha castigado. El Celta ha tenido mérito, pero lo bonito hubiera sido un partido de tú a tú que no ha podido ser", concluyó.

Santi Mina destaca el gran partido y la personalidad del Celta en Villarreal

El delantero del Celta Santi Mina, autor de dos de los cuatro goles de su equipo en Villarreal, destacó en declaraciones a Movistar LaLiga "el gran encuentro y la personalidad" de su equipo en un partido en el que "supo ser efectivo y hacer daño al rival".

También señaló que el Celta había sabido sufrir ante un gran rival y que no tenía claro si el primer penalti señalado a favor de su equipo y que se encargó de trasformar, había sido falta o no porque le pillo en mala posición.

También aludió a que a pesar de la importancia de Iago Aspas para el Celta porque su presencia ayuda siempre, habían sabido dar un paso adelante como bloque sin su concurso.

No se refirió a si el equipo podrá llegar a Europa en los tres encuentros de Liga que restan porque no depende ellos. "Esta complicado y nosotros tenemos que centrarnos en ganar los tres puntos en la próxima jornada", concluyó.

Albiol afirma que el árbitro tuvo "una mala tarde"

El defensa del Villarreal, Raúl Albiol, afirmó que el árbitro del encuentro que su equipo perdió en casa ante el Getafe (2-4), David Medié Jiménez, había tenido "una mala tarde" y que sin él, todo habría ido mejor porque entre los dos equipos no habría habido problemas.

"Ahora toca seguir", afirmó en declaraciones a Movistar LalIga, en las que indicó que el objetivo es tratar de estar en Europa el año que viene a través de la Liga.

"Hoy se han producido decisiones que nos han perjudicado y no hemos encontrado ayuda en las jugadas polémicas", prosiguió el central internacional, en alusión a los dos penaltis con los que fue castigado su equipo. "A pesar del cansancio, lo hemos intentado", concluyó.