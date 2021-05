Los problemas físicos condicionan los planes de Eduardo, el Chacho, Coudet para el duelo de mañana en La Cerámica. A las ausencias por lesión de Renato Tapia y Jeison Murillo y los problemas físicos de Iago Aspas y Joseph Aidoo, que han entrado en la convocatoria pero llegan muy justos al partido, se ha sumado a última hora la baja de José Fontán, por un supuesto (el club no lo ha confirmado) positivo en coronavirus.

Todos estos inconvenientes, sumados a la entidad del adversario, flamante finalista de la Europa League, obligan al Celta a firmar mañana un gran partido para mantenerse en la pelea por la séptima plaza. “Para ganar necesitamos hacer un gran partido”, ha reconocido el entrenador del Celta, que prefiere no ver más allá del duelo contra los de Unai Emery.

“Nosotros tratamos de afrontar cada partido de la mejor manera. Vamos a enfrentarnos a uno de los equipos que mejor juega en LaLiga y no miramos más allá de que va a ser un partido difícil ante un rival que tiene una gran plantilla y en el trataremos de solventar las dificultades que se nos han presentado para llegar de la mejor manera posible”, ha declarado el técnico celeste en la rueda de prensa previa al encuentro.

Eduardo Coudet no cree que la resaca de la semifinal europea disputada el pasado viernes contra el Arsenal vaya a pasar factura mañana al Villarreal. “Tiene un plantel de mucha jerarquía. Si descansan algunos jugadores, tiene una plantilla muy amplia con jugadores de nivel muy similar, que pueden sostener una idea. Por la jerarquía de sus jugadores y lo bien que lo hace su entrenador no creo que estén dispersos ni mucho menos Nos tenemos que preparar para hacer un gran juego”, ha apuntado.

El preparador argentino no ha querido dar pistas sobre el once (en el que podría no estar ni Aspas ni Aidoo, pese a contar ambos con el alta médica) que, según ha afirmado, aún no tiene decidido. “Lo bueno es que ni Iago ni Aidoo han tenido lesiones musculares. Sí dificultades pero no están lastimados. Los dos están disponibles y en la convocatoria. Vamos a ver cómo iniciamos”, ha señalado.

El Chacho Coudet se ha mostrado, por otra parte proclive, a la posibilidad de sentarse a hablar con el Celta de su renovación, como sugirió la víspera el presidente Carlos Mouriño, una vez concluya la actual temporada. “ Me encantaría pero ya habrá momento para sentarnos. Hay que darle la importancia que se merece a estos últimos cuatro partidos. Mi relación con el presidente y la directiva es muy buena, así que no es algo inmediato”, ha explicado.

El técnico tampoco piensa de momento en fichajes. “Es un tema que todavía no hemos planteado formalmente. Hay que enfocarse en estos cuatro partidos y despuntes del partido contra el Betis estaré encantado a sentarnos a hablar de lo que vendrá y de todos los temas, pero ahora tenemos que estar concentrados para cerrar la temporada de la mejor forma”, ha dicho.

La plaga de lesiones ha obligado a Eduardo Coudet a incluir en la convocatoria a varios jugadores del filial. Además del portero Patrick Sequeira, el técnico ha citado para el partido de La Cerámica al defensa central Carlos Domínguez, el medio centro Jordan Holsgrove y un debutente, el juvenil Hugo Sotelo.