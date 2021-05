El Celta programa cinco fichajes en el próximo mercado estival para fortalecer la actual plantilla y dotar al equipo de estabilidad para que pueda cumplir otra década en Primera División sin el sufrimiento vivido las pasadas campañas. El plan del club, según desveló ayer el presidente Carlos Mouriño, es renovar (si las condiciones vuelven ser atractivas) o reemplazar a los dos futbolistas titulares que concluyen su cesión en junio, el defensa central Jeison Murillo y el lateral izquierdo Aarón Martín, concretar con el Benfica la incorporación (ya apalabrada en enero) de Franco Cervi y fichar un centrocampista y un delantero, sin descartar la continuidad de Okay Yokuslu que podría volver si no llega una oferta lo suficientemente atractiva. Tampoco descartó la posibilidad de extender el contrato de Coudet. Todo ello englobado en la idea de sentar las bases para estar otros diez años en Primera.

El mandatario celeste desveló las grandes líneas de las planificación deportiva durante una extensa rueda de prensa celebrada a mediodía de ayer en A Sede, en la que repasó los diversos aspectos de la actualidad del club. El conflicto con el Concello por el estadio de Balaídos, la situación económica del club, con pérdidas pero en buena disposición para hacer frente a la drástica reducción de ingresos derivada de la pandemia, el balance de la polémica campaña de abonados y la pujante situación de la cantera centraron su amplia intervención.

Planificación deportiva

“Prefiero ver al Celta diez años en Primera a que juguemos la UEFA”. Carlos Mouriño no solo se afirmó, pese a las críticas recibidas, en esta afirmación hecha tiempo atrás, sino que fue un paso más allá. “Vamos a proyectar un equipo para estar diez años más en Primera. Hemos aprendido mucho y estos años los tenemos que pasar sin sufrimiento. Esa es mi meta. A partir de ahí, tendremos capacidad para meternos en algo más importante”, destacó.

El dirigente reconoció que la planificación deportiva del próximo curso estará marcada por las “grandes dificultades” que impone el control económico de LaLiga, con una amplia reducción de ingresos que limita la capacidad del club para fichar. Tal reducción se sustancia en una reducción de 4 millones en los ingresos por derechos televisivos y del 50 por ciento de los ingresos por abonos y explotación del estadio (abonos, taquilla, cantinas) y venta en tiendas. Pese a estas dificultades, Mouriño se mostró optimista. “Podemos hacer un equipo competitivo que tenga estabilidad en Primera”, subrayó.

En lo que respecta a contrataciones, a la espera de concretar nombres en una próxima reunión, se formalizarán entre dos y cinco incorporaciones en función de si continúan Jeison Murillo y Aarón Martín y si se recupera a Okay. “Son buenos jugadores, contamos con ellos, y si pudiéramos retenerlos, estaría bien. Pero sabemos que si no los podemos retener son puestos que obligatoriamente tenemos que cubrir” , explicó.

Felipe Miñambres

Aunque la continuidad del director deportivo parece encarrilada, el presidente del Celta se mostró tibio sobre la renovación del principal responsable de confeccionar la próxima plantilla. “Su contrato acaba el 30 junio y está en la misma situación que el resto. A partir de ahí, analizaremos con mucho detalle las consecuencias de unas decisiones u otras y las adoptaremos en su momento”, apuntó. Esta decisión, afirmó, no compromete la programación del próximo curso “porque la planificación de la temporada la tenemos marcada para nosotros en una serie de fechas que aún no se han cumplido”.

Franco Cervi

Carlos Mouriño confirmó que el extremo argentino del Benfica que el club tenía casi atado en el último mercado invernal tiene una alta probabilidad de vestir de celeste el próximo curso. No obstante, aclaró que la operación dista de estar cerrada. “Es un jugador que le gusta al míster, a la dirección deportiva y a la directiva. Por el jugador estamos todos de acuerdo. Ahora hay que ver si podemos llegar a finalizar un contrato favorable. Faltan pasos y en esos pasos estamos, pero nos gustaría tenerlo”, observó. “Haces una oferta, la rechazan, se negocia y llega un momento en que es sí o es no. No tenemos ni el sí ni el no. Seguimos negociando”, precisó. El presidente céltico dejó claro, en todo caso, que el argentino elevaría notablemente la calidad del plantel si , como espera, se concreta su fichaje. “Puede ser uno que creemos nos va a dar mucho si viene. Con tres jugadores más, aparte de los que tenemos, si tienen todos continuidad, creemos que estamos en condiciones de tener ese fondo de armario como para aspirar, no conseguir, pero sí aspirar a cosas mayores” , dijo.

Sin ofertas

El mandatario celeste confirmó que el Celta no ha recibido por ahora ofertas en firme por ningún jugador, aunque sí ha habido interés por conocer la situación de algunos futbolistas. “Siempre hay muchos rumores en estas fechas. Te llama uno y te dice ‘en cuánto dejarías ir a este’ o ‘qué oferta querrías por aquel’. Nosotros no entramos en esto. Decimos que si tenéis oferta, pasadla. No entramos en mercadeo”, señaló.

Límite de gasto

El límite de gasto y el tope salarial volverán a condicionar los movimientos del Celta en el próximo mercado de fichajes. En este sentido, Carlos Mouriño explicó que el club verá reducida la próxima temporada en 4 millones (de 10 a 6) el límite de gasto en fichajes. El club cuenta no obstante con casi dos millones seguros de ingresos por la obligación del Espanyol de comprar a Álvaro Vadillo en cuanto se confirme su ascenso a Primera División.

Emre Mor

La situación de Emre Mor, a quien a final de temporada le restará un solo año de contrato, volvió a ponerse sobre la mesa. El Celta apuesta y cree que podrá “colocarlo”, aunque por ahora carece de propuestas concretas. “Hasta donde sabemos creo que tiene varias posibilidades de buscar un equipo fuera de aquí y nosotros estaríamos de acuerdo si él lo considera oportuno”, desveló Mouriño.

El presidente no aclaró, sin embargo, si el club estaría dispuesto a dejar irse libre al atacante turcodanés, cuyo rendimiento ha estado muy lejos de convencer, para librarse de su elevada ficha. “El club es una parte de las decisiones que se toman en el área deportiva. El área deportiva se compone de entrenador, dirección técnica y después el club. Si me dicen que sirve el jugador, continuaríamos con él”, comentó.

Eduardo Coudet

El presidente del Celta aseguró que no está preocupado con Eduardo Coudet, pues el técnico argentino tiene contrato “cerrado” hasta junio de 2022. Sobre la posibilidad de una relación más prolongada, Mouriño explicó que tendría que hablarse en su momento. “Si un entrenador está contento y un club está contento, podemos sentarnos. No estamos supeditados en este momento a eso. Cabe esa posibilidad, pero también tenemos que saber qué piensa él”, expuso.

Renato Tapia

La venta del internacional peruano tras su gran temporada en su primer año en LaLiga no está sobre la mesa, a menos que llegue una “muy buena” oferta de un club grande y el jugador quiera marcharse. “Otra cosa es que él, ante la oportunidad de su vida, nos diga ‘no me fastidieis. Dejadme ir. Vine sin costo. Os están dando una cantidad importante de dinero’. Pues a lo mejor accederíamos, pero eso es momento a momento “, indicó.

Alfon y Sequeira

Mouriño expresó también el interés del club por hacer efectivas las opciones de compra sobre los jugadores del filial Patrick Sequeira y Alfonso González, Alfon.

La masa social del club cayó en 5.668 abonados

El Celta cuenta, tras la última y polémica campaña de abonados, con 16.801 socios, según desveló ayer el presidente del club. Esta cifra supone un descenso en la masa social del club de 5.668 abonados que Carlos Mouriño considera satisfactoria teniendo en cuenta las circunstancias en que se desarrolló la temporada, sin posibilidad de formalizar altas por la ausencia público en los estadios. “Es cifra extraordinaria. Teníamos 22.000, pero hay que tener en cuenta que cada temporada sedan de baja de 3.000 a 4.000 socios y este año no hubo altas porque no se podía asistir al estadio”, explicó el presidente. “Estamos tremendamente satisfechos”, añadió el máximo accionista del Celta quien, pese a las protestas de los socios, valoró la cifra de renovaciones como un respaldo a su gestión. “Sabemos que respaldan el proyecto y los números lo demuestran. Les estamos muy agradecidos y tendrán recompensa”, dijo Mouriño en referencia a la prioridad que los socios tendrán para asistir a los partidos cuando el público vuelva a los estadios con las limitaciones de aforo que impongan las autoridades sanitarias. El presidente dijo también, sin concretar de momento cómo, que el club implementará medidas para recuperar a los abonados que no renovaron.

Pérdidas de 16 millones en el último ejercicio por la pandemia

El Covid-19 ha golpeado con extremada dureza al fútbol. El Celta no es una excepción, si bien el club celeste no se ha visto tan castigado como otros equipos de LaLiga por la pandemia. “Ha sido un mal año para todos. Dentro del mal año económico, quiero resaltar lo positivo. Cuando los demás equipos están hablando de casi quiebra, de que hay que hacer algo porque el fútbol puede quebrar, nosotros a lo teníamos hecho de antes”, resaltó. “Hemos tenido unas pérdidas de 16 millones. No hubo aficionados, nos quitaron mucho dinero de la televisión, no tuvimos tantas ventas de camisetas e hicimos una inversión importante en jugadores creyendo que parte lo podíamos recuperar y por la pandemia no tuvimos ingresos para recuperarlo. Pero teniendo 16 millones de pérdidas hemos conseguido pagar 13 de la ciudad deportiva y no tenemos deudas con nadie”, detalló el dirigente céltico, que se mostró tranquilo de cara con respecto al futuro inmediato. “Estamos en disposición de afrontar la siguiente temporada con restricciones, pero con la seguridad de que aún podemos hacer alguna inversión en jugadores. Por tanto, dentro de la pérdida, creo que es un éxito a tener muy en cuenta”, remachó.