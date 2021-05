Beltrán: "No tengo la continuidad que necesito"

–La baja de Renato Tapia le va a dar la titularidad en los últimos cuatro partidos de Liga después de un año en que ha sido más suplente que titular. ¿Con qué objetivo afronta estos cuatro encuentros?

– Bueno, es una pena entrar en el once por la baja de un compañero. Nunca deseamos a ningún compañero que se lesione, pero la verdad es que afronto estos cuatro partidos con la máxima ilusión y con la capacidad de demostrar lo que demuestro día a día en los entrenamientos y en cada partido que salgo. Mi oportunidad ha llegado de esta manera y tendré que aprovechar al máximo estos minutos.

–Puede ser la mejor oportunidad que va a tener este curso de convencer al técnico de que puede y merece tener más minutos en este equipo.

–Sí, al final todos buscamos tener un poco de continuidad y estos cuatro partidos van a servir para coger un poco de ritmo. Ya no queda mucha temporada pero me gustaría que la gente vea cómo soy yo cuando tengo ritmo y confianza. La confianza la tengo desde hace mucho tiempo, ahora me falta coger el ritmo.

–¿Le ha comentado el entrenador qué pretende de usted como medio centro defensivo?

–Pues la verdad es que no. Normalmente nosotros hablamos todas las semanas, pero aún no hemos hablado de nada en concreto. De todos modos, yo ya sé lo que tengo que hacer. Llevo mucho tiempo trabajando con él y tampoco hace falta que esté encima mía. Después de todas la semanas que llevamos trabajando juntos cada uno sabemos lo que tenemos que hacer. Hay que jugar, hay que tener confianza en el campo y eso es lo que cuenta. Debemos jugar cada uno de los partido que quedan como si fuera el último.

–Pero usted tampoco ha tenido un papel claramente definido entrando desde el banquillo. Algunas veces ha sustituido a Denis, otras a Tapia y otras a Brais.

– En el Rayo Vallecano jugaba habitualmente de pivote y me siento cómodo en esa posición. También jugando de ocho, con tres en el medio. Más arriba, donde juega Brais, me cuesta un poco, pero en cualquier zona del medio campo me va bien.

–¿Prefiere jugar de pivote o de interior?

–Me es indiferente. Soy un jugador que me gusta mucho tocar la pelota, moverla de lado a lado, y creo que esas dos posiciones son claras para este juego.

–El Celta ha demostrado que puede ganar sin Tapia, como ocurrió frente al Huesca, pero también ha notado mucho su baja, precisamente en la goleada que le endosó el Villarreal en Balaídos. ¿Qué Celta podemos esperar el domingo en La Cerámica?

–Ya tenemos aprendida la lección de la primera vuelta y en este partido tenemos que saber lo que tenemos que poner cada uno en el campo. No queremos revivir lo que pasó en la primera vuelta. Tenemos que corregir esos errores e ir a muerte.

–¿Es todavía posible la séptima plaza ganando en La Cerámica?

–Vamos a jugar estos últimos cuatro partidos ya salvados, con el primer objetivo cumplido y, entre comillas, relajados, pero vamos a afrontar cada partido con la máxima ilusión hasta que las matemáticas den. De aquí a final de temporada jugaremos cada partido como si fuese una final. Mientras los números den y podamos optar a esos puestos de arriba por qué no. En el fútbol se han visto cosas más raras. Si podemos conseguirlo, bienvenido sea.

–El problema son las bajas. De aquí al final van a faltar unos cuantos titulares y el equipo tendrá que echar el resto.

–Es verdad que la plantilla es un poco corta, pero bueno. Somos los que estamos y vamos a ir a por todas. Al final el trabajo no es solo de once jugadores, sino de todo el equipo. Cuando uno se lesiona, otros intentar hacerlo de la mejor forma posible.

–El mayor problema que tuvieron con el Villarreal en Balaídos fueron los errores en la salida de pelota. ¿Han tomado nota para el domingo?

–Sí, pero no solo lo vamos a tener en cuenta para el partido de este fin de semana, sino que ya lo hemos tenido en cuenta durante toda la temporada. Esos errores que tuvimos no se pueden volver a repetir porque cuestan goles y más en salida de balón cuando un equipo está abierto. Tenemos que ir con la lección aprendida y no repetir esos errores porque ellos son muy buenos y, a la mínima, te hacen daño.

–¿Hasta qué punto puede pasarle factura al Villarreal la semifinal europea contra el Arsenal?

–El Villarreal tiene una plantilla larga. Un partido como ese siempre te desgasta, pero tiene una gran plantilla, con muchos buenos jugadores, y no creo que lo vayan a notar mucho.

–¿Qué balance hace de la temporada?

–Colectivamente veníamos de dos años en los que no estábamos a un buen nivel y en los que hemos sufrido mucho, nosotros, los aficionados, nuestras familias...y bueno, este año creo que hemos hecho una buena temporada, automatizando lo que quiere el míster y estamos progresando y jugando cada día mejor. Veremos qué pasa la próxima, pero estamos mejorando. Individualmente, ha sido una temporada un poco extraña. Empecé jugando, luego no, desde que llegó el Chacho estoy de suplente y cuando me tocó entrar al once entraba. Ha sido un poco de subidas y bajadas, pero al final es una etapa que me va a hacer fuerte de cara al futuro. Tengo 22 años y tengo que aprender estas cosas.

–Recientemente deslizó que le gustaría salir cedido para tener minutos. ¿Es una opción real?

–Bueno, lo que dije es lo que mismo que dije en años anteriores, que un chico joven necesita jugar para crecer y yo creo que no estoy teniendo la continuidad que necesito. Lo que he dicho es que si hay una opción que beneficie al jugador y al club, se puede dar.

–¿No se siente, entonces, suficientemente importante ?

–No es eso, solo busco tener más minutos, más continuidad y una cesión puede ofrecerme esta posibilidad.

–¿Ha hablado de ello con los responsables del Celta?

– Nunca se ha planteado, pero si se da la situación porque nos conviene a las dos partes, podría darse. De momento hay que acabar lo mejor posible LaLiga.