Una prueba de madurez para Beltrán

Tras tres temporadas en el equipo celeste, al que llegó en el verano de 2018 tras pagar al Rayo Vallecano los 8 millones de euros estipulados en su cláusula de rescisión, el internacional sub 21 no ha logrado consolidarse en el once titular del Celta, aunque ha tenido cierto predicamento como actor secundario.

Sus mejores momentos los vivió Beltrán en sus primeros meses en Vigo de la mano de Antonio Mohamed, pero tras la marcha del argentino no encontró con Miguel Cardoso ni luego con Fran Escribá ni con Óscar García los minutos que esperaba. Tampoco Eduardo Coudet le ha dado galones. El técnico argentino lo ha utilizado con frecuencia como pieza de recambio, pero apenas lo ha empleado un par de veces como titular.

Beltrán se quejó no hace mucho de esta situación e incluso deslizó la posibilidad de salir cedido en el próximo mercado (algo que inicialmente el Celta no contempla) para poder disponer de los minutos que se le vienen negando en Vigo. “Si es el momento de salir cedido para jugar me lo planteo”, declaró recientemente en el mediocampista.

Pese a no ser uno de los hombres fijos del once, Fran Beltrán ha sido uno de los jugadores con más peso en la rotación esta temporada y ha aportado tres goles (más que en las dos campañas anteriores) en partidos que han reportado victorias al Celta.

Entrando desde el banquillo, el toledano se ha mostrado como un futbolista versátil, capaz de desenvolverse en distintas posiciones y suplir a jugadores de perfil variopinto. Denis Suárez, Brais Méndez y el son los jugadores a los que ha venido supliendo desde que el Chacho tomó las riendas.

Al pivote peruano, que hasta hace dos semanas solo se había perdido dos partidos por acumulación de tarjetas, lo suplió con éxito en el último enfrentamiento contra el Huesca en el Alcoraz, un partido loco y repleto de alternativas que el Celta se llevó por 3-4 gracias a Beltrán, que hizo el tanto definitivo.

El toledano fue también titular esta temporada en ausencia de Tapia en la abultada derrota sufrida contra el Villarreal en Balaídos (0-4) aunque entonces fue Okay el encargado de cubrir la baja del peruano. Frente a los de Unai Emery, Beltrán actuó en banda derecha eh la posición que habitualmente ocupa Brais, a quien Coudet había desplazado a la delantera por baja de Iago Aspas.

A pesar de no haber logrado consolidarse en el once celeste, Beltrán, de 22 años, es uno de los hombres fijos de Luis De la Fuente en la selección española sub 21, con la que va a participar este verano en el Europeo. Su valor de mercado, lejos de menguar, ha crecido. La página especializada Transfermarkt le adjudica un valor de 12 millones, cuatro más de los que el Celta pagó por él, aunque 6 menos de los 18 que alcanzó al final de su primera temporada en el Celta.

El Chacho desplegará un once inédito

La plaga de lesiones que afecta al Celta va a condicionar los planes de Eduardo, el Chacho, Coudet, que presentara el domingo contra el Villarreal un once inédito en La Cerámica. Los cambios afectarán a todas las líneas, salvo a la portería, donde hace ya bastantes semanas que Iván Villar tomó el relevo del lesionado Rubén Blanco. La defensa será probablemente la línea que sufra más cambios. Regresa al lateral derecho Hugo Mallo una vez superados los problemas físicos que le impidieron vestirse de corto la pasada jornada contra el Levante. No será la única novedad, pues Néstor Araújo volverá presumiblemente eje de la zaga por Aidoo (que todavía podría llegar aunque parece difícil que Coudet asuma el riesgo de alinearlo), mientras que José Fontán cubrirá en el perfil izquierdo la vacante de Jeison Murillo. En medio campo, Beltrán parece seguro para ocupar la baja de Tapia, mientras es que en ataque Brais Méndez podría adelantar su posición en el campo para acompañar a Santi Mina en punta si, como parece, no se recupera Iago Aspas. Augusto Solari cubriría la vacante del mosense en banda derecha para conformar junto a Nolito y Denis la línea de centrocampistas avanzados.