LaLiga y el Gobierno siguen jugando al gato y al ratón con la vuelta del público a los estadios de Primera y Segunda División. Después de que la semana pasada el organismo que preside Javier Tebas propusiese el regreso de la afición a las gradas para las dos últimas jornadas de la competición respetando los límites de aforo y las normativas COVID de cada comunidad autónoma, desde el Ejecutivo de Sánchez solo se ha respondido con negativas.

El último episodio se ha escrito este lunes. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha afirmado que no ve aconsejable la vuelta del público a los estadios de fútbol en lo que queda de temporada debido a la distinta situación epidemiológica de las comunidades autónomas. Darias ha recordado que la incidencia acumulada a catorce días en España está en 229 casos por cada cien mil habitantes, pero con "una variabilidad muy importante" entre las distintas comunidades autónomas. Así, hay algunas autonomías con una incidencia acumulada por debajo de 70 casos, mientras que otras están próximas a los 400 e incluso por encima de 500. De este modo, en respuesta a una pregunta sobre la posible vuelta del público a los estadios de fútbol en el tramo final de la temporada, Darias ha considerado que "no sería igual en todo el territorio español" y que no lo ve aconsejable: "Lo que queda de tramo creo que no sería lo más aconsejable", ha dicho.

LaLiga, después de varios meses de silencio, mostró el pasado jueves por primera vez su malestar con el criterio del Gobierno sobre el paulatino acceso del público a los estadios. La pandemia obligó a prohibir la entrada de los aficionados a los estadios de clubes profesionales, en Primera y Segunda División, pero LaLiga entiende que es el momento de aclarar desde la Administración "por qué la salud es diferente para el Gobierno y las Comunidades Autónomas, siendo incluso muchas de ellas del mismo partido", según fuentes de LaLiga. Javier Tebas, presidente de LaLiga, esperaba ya ver "entre un 10 y un 25 por ciento de los aforos en las últimas jornadas de Liga".

Julio García Comesaña, conselleiro de Sanidade, confirmó la semana pasada el aumento el aforo permitido en los partidos que como locales jugaron el Celta B, el Deportivo, el Racing de Ferrol y el Breogán de baloncesto, que días atrás reclamaron una mayor permisividad. En Balaídos, de momento solo para los compromisos del Celta B, la entrada permitida es de 2.500 aficionados mientras la ciudad permanezca en el nivel medio-bajo de restricciones. Si pasase al nivel bajo, el aforo aumentaría hasta los 5.000 aficionados.

Estas mismas medidas son las que afectarían a los partidos del primer equipo en el caso de que el Gobierno autorizase a LaLiga a desarrollar encuentros con público. En el mismo caso está el Lugo en Segunda División que es otro de los equipos que depende de la autorización primero de la Liga y el Gobierno