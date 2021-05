Augusto Solari se estrenó como goleador del Celta al acertar un remate a bocajarro tras una asistencia de Aarón Martín. Ambos habían entrado en la segunda mitad del partido contra el Levante y construyeron un gol con raíces en el mercado de invierno, desde el que el centrocampista argentino y el lateral catalán llegaron al Celta. Acertó el entrenador en el movimiento de piezas el viernes y la dirección deportiva del club con la incorporación de tres jugadores que han participado en goles importantes para que el conjunto vigués pudiese certificar su permanencia con cuatro jornadas de antelación al cierre de una temporada que arrancó con complicaciones en Vigo.

Solari es el undécimo jugador del Celta en marcar este curso. Su gol se produjo en una jugada elaborada, cuya legalidad puso en duda el entrenador del Levante. El VAR, en cambio, le dio validez después de cuestionar si Nolito partía de fuera de juego cuando recibió el balón enviado por Iván Villar. El gaditano encontró dos socios en un palmo de terreno para superar a los rivales con una triangulación, junto a Mina y que continuó Aarón para correr hacia la línea de fondo y centrar en busca de Solari, que llegaba a la carrera para debutar como goleador.

El segundo tanto al Levante dejaba medio sentenciado el partido de la permanencia y había sido ejecutado por dos de los tres fichajes que el club realizó en enero.

Sin embargo, no era la primera vez que dos recién llegados participaban en un gol del Celta. Durante la visita al Atlético de Madrid, Ferreyra y Solari protagonizaron la acción del segundo gol del Celta, que supuso sumar un punto en el Metropolitano. El delantero procedente del Benfica marcaba en su estreno como céltico al aprovechar un pase de su compatriota Solari.

El ex futbolista de Racing Club de Avellaneda abría su cuenta de asistencias, a la que sumaría la que le regaló a Santi Mina para que el vigués hiciese el tercer tanto del Celta en la visita del Elche a Balaídos. Tras 334 minutos de juego, Solari suma dos asistencias y un gol.

“Un gol siempre ayuda desde la confianza. Sé que mi trabajo implica esfuerzo, entrega total y asistir a mis compañeros. En ese rol ya había cumplido y tengo que seguir mejorando, obviamente, para buscar mi mejor versión y ayudar al equipo”, dijo Solari a Celta Media.

El argentino no pone límites al equipo: “Hay que seguir creciendo. Tenemos grandes partidos por delante y me parece que la mejor posibilidad que tenemos de aquí al final es tratar de ir a por más, seguir creciendo y no conformarnos. Eso va a permitir que el grupo crezca y que todos sigamos mejorando”.