Brais Méndez sube a la cresta que le llevó a la selección

Entonces, Brais Méndez encadenó tres jornadas marcando y asistiendo en dos de ellas. La Liga observaba atónita y asombrada la irrupción de un joven centrocampista con clase y con gol. Ese curso, muy irregular para el equipo celeste, el canterano lo cerró con 6 goles y 7 asistencias. Lo que Unzué había detectado en aquella promesa del Celta B era ahora aprovechado y disfrutado por quienes le relevarían en el banquilo del Celta.

Sin embargo, los malos tiempos de los célticos pasaron factura a un jugador al que resultaban fáciles las críticas por su carácter parsimonioso y frialdad en los momentos en los que se exigía carácter y pie duro para sacar los partidos adelante. Su estrella se fue apagando después de un estreno estelar con la Roja: marcó contra Bosnia a los pocos minutos de entrar en juego.

La temporada siguiente, en la que los célticos continuaron flirteando con el descenso, Brais Méndez perdió la continuidad necesaria para volver a confiar en su talento. Cerró el curso con más suplencias que titularidades y sin un gol que celebrar. Solo contribuyó con dos asistencias. Pobre bagaje para una de las figuras emergentes, como el realista Mikel Oyarzabal. Méndez parecía haberse estancado en su progresión y corría el peligro de convertirse en un gran proyecto frustrado.

Como el resto del equipo celeste, el mosense vio la luz con la llegada de Coudet el pasado noviembre. Hasta entonces no había visto portería y pocas veces apareció en el once titular. El técnico argentino le dijo que podía ser un jugador importante. Le dio confianza y continuidad en el once titular. Pronto se convirtió en una pieza básica del Celta, hasta el punto de que Coudet lo utilizó como recambio para la posición de delantero centro cuando Santi Mina estuvo ausente. Respondió con los dos goles de la victoria ante el Alavés. Hasta finales de diciembre, el Celta volaba en la clasificación y Brais Méndez era uno de los pilotos.

El viernes pudo repetir el doblete ante el Levante, pero Cárdenas le adivinó esta vez el giro de su tobillo izquierdo para rematar un gran pase en largo de Araújo.

Ya es el tercer máximo goleador del Celta esta temporada, con 7 tantos, uno menos que Mina y seis menos que Aspas. No le han contabilizado todavía ninguna asistencia de gol. En su mejor año, sumó nada menos que 7. Es una de las asignaturas pendientes este año del mosense.