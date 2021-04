Coudet quiso despejar dudas sobre su futuro. Sus declaraciones el jueves, mencionando que debía aclarar el proyecto con la directiva, han motivado interpretaciones que el argentino descarta. Le queda otra temporada de contrato y más que le gustaría firmar.

“Estoy muy bien aquí. Estamos todos en la misma sintonía. A Felipe (Miñambres, el director deportivo) lo veo casi todos los días”. Admite que “los que toman las últimas decisiones son Antonio (Chaves, el director general) y el presidente” y añade: “Veo al presidente tremendamente involucrado. No sé cómo era antes la situación, pero conmigo es un tipo con el que puedo dialogar y que me pregunta que pienso de esto y de lo otro. Yo también quiero saber su pensamiento y me lo dice. Antonio también es un tipo frontal y le puedo decir lo que pienso y él me va a decir lo que piensa. No era mi intención generar ninguna duda. Me encantaría hacer un proyecto a largo plazo. En mi cabeza no está irme para ningún lado. Veo una dinámica distinta en el club que me pone bien. Si me ofrecen la renovación, la firmo mañana”.