La victoria del Celta ante Osasuna le ha llevado a una zona de confort que su entrenador intenta relativizar, pero ya se atreve a hablar del futuro, en el que espera construir “un equipo competitivo". Pero Eduardo Coudet no se apea del “cholismo” y en cada rueda de prensa recuerda que él solo piensa en el siguiente partido. Y ante el Levante, que mañana visita Balaídos, Coudet ha decidido prescindir de Hugo Mallo, que viene de una lesión muscular y el técnico prefiere no arriesgar al capitán para lo que resta de temporada. En esos cinco últimos partidos de Liga, el argentino espera que Aspas convenza al seleccionador para que lo incluya entre los convocados para la Eurocopa de este verano.

El Celta ya tiene hechos los deberes, como el Levante. “Llegamos bien, hicimos una buena semana. Después de ganar siempre se trabaja de mejor forma. Estamos preparados para enfrentarnos a un rival que intenta jugar, que lleva tiempo con su entrenador y juega bien al fútbol. Es un equipo que intenta jugar, respeta el balón, sostiene una idea, se le den o no los resultados. Va a ser un rival difícil. El Levante tiene muy buenas individualidades en ataque, intenta jugar, a veces sus partidos son de transiciones. Veremos cómo se presenta y adaptarnos lo más rápido posible al partido que se dé”, apuntó Coudet en la rueda telemática ofrecida esta tarde.

𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 ⚔️ Os 20 celestes que loitarán pola vitoria no #CeltaLevante — RC Celta (@RCCelta) 29 de abril de 2021

La novedad en la convocatoria es la ausencia de Hugo Mallo, al que Coudet ha decidido darle descanso después de que el capitán superase el problema muscular que solo le permitió jugar los primeros cinco minutos ante Osasuna. “Hugo ha hecho un gran esfuerzo, por su carácter quiere estar, pero no lo vamos a utilizar. Prefiero que se pierda algún partido y no arriesgar. No se dan los tiempos y lo hará otro compañero que va a estar de la mejor manera. Prefiero perderlo un partido y no lo que resta hasta el final”.

Coudet sí confirma la presencia en el eje de la defensa de Néstor Araújo, que también ha acumulado varios problemas físicos en las últimas semanas: “Le ha tocado salir, necesitaba estabilizar cuando viene de varios partidos, compensar. Pero está bien, está a disposición”.

Admite el entrenador del Celta que su equipo ha mejorado en las jugadas a balón parado. Ante Osasuna anotó el segundo gol Murillo tras un saque de esquina de Denis Suárez. “Es importante en cualquier equipo. Hemos mejorado bastante. Cuando tienes confianza también marca un poco las cosas, es la realidad”, conviene.

Y Denis Suárez es ahora el especialista en estas jugadas de estrategia y Coudet comparte con el salcedense que su mejor versión como futbolista está por llegar. “Todavía puede crecer mucho. Aunque a veces le toque salir y se enoje un poco, es la realidad de los jugadores que pueden ser determinantes. Él lo ha sido en muchos juegos y cuando no es así, la exigencia de mi parte va a ser mayor. Intento ayudarle. Es muy importante para el equipo, él lo sabe. Siempre el voy a exigir”.

La gran referencia del equipo sigue siendo Iago Aspas, a quien el técnico argentino ve capacitado para jugar con la selección española. “Teniéndole todos los días, se me hace difícil pensar que no va a estar (con la selección en la Eurocopa). Tiene cinco partidos para meter un poco más de presión (al seleccionador). Qué raro decir esto con los números que tiene”, añade.

Y con 41 puntos en el bolsillo, Coudet acepta hablar de su futuro. “Hay un compromiso en el club, quiere crecer. Lo sentimos la directiva y yo, que es un buen momento para el crecimiento. Nos sentaremos a hablar y, si estamos de acuerdo, armar algo bueno para continuar. Si no es así, el fútbol es dinámico, ustedes lo saben. Yo me siento cómodo, a gusto, agradecido de que me han elegido. Me encantaría hacer un proyecto a largo plazo. Tenemos que sentarnos y hablar, planear con tranquilidad más allá de la comunicación constante que tenemos. Salen nombres, especulaciones, y en realidad no nos hemos sentado a hablar, proyectar y ver en qué estamos todos de acuerdo y en qué no”, concluye el técnico del Celta.