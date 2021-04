Cuenta atrás para que el Celta reciba al Levante en la jornada 34 de LaLiga Santander (viernes, 21.00 horas en el estadio de Balaídos). Un duelo entre dos equipos de la zona media de la tabla entre dos equipos que prácticamente han abrochado la salvación pero que salvo sorpresa mayúscula han perdido el tren de Europa. Aunque los celestes no se rinden y jugadores como Denis Suárez prometen presentar batalla por la séptima plaza mientras sea posible. "Nosotros vamos a ir a ganar aunque no nos estemos jugando nada", comentó el centrocampista. Para afrontar el encuentro Eduardo Coudet tendrá a disposición a su once de gala con la excepción de Rubén Blanco, que sigue recuperándose de una lesión muscular con vistas a poder regresar antes de que termine el campeonato. Las únicas dudas planean sobre la línea defensiva. La primera es la del lateral izquierdo. La pasada jornada ante Osasuna ocupó el carril el canterano José Fontán, pero no se descarta que el técnico argentino recupere a Aarón Martín para esa posición. Por el otro flanco, el capitán Hugo Mallo será de la partida tras superar la sobrecarga que le obligó a irse al banquillo antes de tiempo durante el último partido.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el 'Chacho' apenas ha variado su esquema preferido cuando ha podido disponer de él, los once jugadores con los que saltará el Celta al campo serán: Iván Villar; Hugo Mallo, Néstor Araújo, Jeison Murillo, Aarón Martín (o José Fontán); Renato Tapia, Denis Suárez, Brais Méndez, Nolito; Aspas y Santi Mina. Murillo, Araújo y Santi Mina, con cuatro amarillas, están apercibidos de sanción.

Por la parte visitante, el Levante aterrizará en Balaídos con hambre de victoria después de encajar tres derrotas consecutivas, con una manita incluida del Villarreal la pasada jornada en el estadio granota. Sin embargo, los de Paco López tendrán bajas importantes. El pivote defensivo Mickael Malsa está sancionado, mientras que futbolistas importantes como José Campaña, Nemanja Radoja o Nikola Vukcevic están lesionados. Las buenas noticias para el entrenador del Levante son las recuperaciones de Jorge Miramón y de Dani Gómez.

Once probable del Levante: Aitor Fernández; Miramón, Duarte, Postigo y Clerc; Melero, Bardhi, De Frutos y Rochina; Morales y Roger. Postigo, Bardhi y Roger son los futbolistas granotas apercibidos de sanción.

El partido podrá seguirse a través de Movistar LaLiga el viernes a las 21.00 horas, disponible en las plataformas de pago de Movistar y Orange. Una hora antes conectaremos nuestra narración en directo en Faro de Vigo desde la que podrás seguir minuto a minuto todas las acciones del juego. Al término del duelo te ofreceremos el mejor resumen en vídeo y una crónica detallada con lo más destacado.