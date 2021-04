Eduardo, el Chacho, Coudet espera lograr mañana ante Osasuna tres puntos que certifiquen la permanencia y que, pese al buen juego desplegado, se le resisten al Celta desde hace ya tres partidos. “Sobre todas las cosas queremos volver a ganar”, ha subrayado el técnico celeste, que ha convocado para el choque a sus 21 futbolistas disponibles. “La realidad es que en los últimos tres juegos hemos sacado un punto. Nos ha tocado perder con rivales de mucha jerarquía y queremos volver a ganar. Ese es el objetivo principal del partido”. ha precisado.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el preparador argentino ha esbozado su plan de partido frente al conjunto de Jagoba Arrasate, que llega a Vigo en racha y con los deberes hechos. “Vamos modificando cosas según el rival: cómo recuperar el balón, cómo presionar, por dónde pensamos que podemos llegar a tener mejores opciones, pero siempre sostengo que tenemos que pensar más en lo que podemos y tenemos que generar que tener una preocupación hacia el rival. Respetamos de la mejor manera al rival, pero tenemos que sostener las buenas cosas que venimos haciendo y seguir mejorando”, ha explicado.

El entrenador del Celta ha reconocido que los últimos resultados adversos han generado en el equipo una sensación de frustración. “Hemos hecho muy buenos partidos y en los últimos tres no nos hemos podido quedar con la victoria. Este partido ya necesitamos quedarnos con los tres puntos. Queremos ganar, estamos en casa y ojalá hagamos un gran partido”, ha destacado.

El Chacho Coudet ha reconocido que el equipo ha concedido “goles evitables”, que han propiciado las remontadas de la Real Sociedad y el Sevilla que necesita corregir. “Hemos pagado caros los errores y hay que repetir lo bueno que hicimos y sobre todas las cosas volver a ganar. Es como una necesidad imperiosa”, ha admitido.

A pesar de haber jugado el pasado jueves, Eduardo Coudet ha señalado que sus jugadores llegan en buen estado físico al choque. “No tenemos gente tocada. Eso es bueno. El cansancio físico lógico por el tiempo que va del último partido, pero creo que vamos a llegar de buena forma. Necesitamos imponernos desde la cabeza y sobrellevar el cansancio que podamos llegar a tener”, ha apuntado. “Veo bien al equipo. Tenemos que corregir cosas pero por lo menos sostener lo que no hemos sacado en los últimos tres juegos y sacar los puntos”, ha agregado.

Pese a las quejas de sus futbolistas, Coudet no ha querido evaluar en profundidad el arbitraje de Gil Manzano en el Reale Arena, aunque ha deslizado que el Celta no está teniendo suerte esta temporada con el VAR. “No creo que podamos corregir nada en este momento”, se ha resignado. “A veces no te acompaña la suerte en la interpretación o juega en contra, pero no hay nada de que quejarse. No hay que poner excusas”, ha añadido el técnico, que ha remachado: “En los últimos res partidos hicimos muchas cosas bien, pero nos hemos quedado solo con un punto, así que tenemos que volver a ganar”, ha remachado.

El preparador celeste ha tenido palabras de elogio hacia el rival, “un equipo duro, que intenta ser directo y trabaja todo el partido” y “que tiene definido a lo que juega” y que lleva tiempo “con un entrenador con una idea clara de juego” al que el Celta opondrá su propio estilo. “Estamos en casa y tenemos la cabeza en tratar de proponer, de generar para volver a ganar porque tenemos esas ganas y esa necesidad”, ha insistido Coudet.